СБУ задержала на Донетчине информатора РФ, который наводил вражескую артиллерию на позиции ВСУ. Фото

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области предателя, который "наводил" артиллерию оккупантов на позиции украинских войск. Им оказался житель Мирнограда, который ранее служил в артиллерийских подразделениях.

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Агент РФ взят под стражу, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как отмечается, информатор разведывательного подразделения оккупантов был задержан в ходе контрдиверсионных мер на востоке. Он собирал разведданные о дислокации и перемещении украинских войск на территории Донетчины.

В его задачи входила разведка мест базирования ВСУ на Авдеевском направлении.

Благодаря полученным от него координатам армия агрессора наносила артиллерийские удары по позициям защитников Украины.

Предателя задержали во время очередного сеанса связи с "куратором" – им оказался бывший срочник артиллерийских подразделений. Военная разведка РФ обратила на него внимание из-за его прокремлевских постов в запрещенных российских соцсетях.

Кроме корректировки огня, агент РФ по собственной инициативе собирал информацию о перемещении войск, расположении рядом гражданских и инфраструктурных объектов, а также давал советы относительно целей оккупантов.

В ходе обыска дома у предателя обнаружены мобильные телефоны с перепиской с врагом.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. За несанкционированное распространение данных об украинских подразделениях в условиях военного положения ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Суд поместил злоумышленника под стражу, расследование продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Харьковщине СБУ задержала коллаборанта из Купянска, который во время оккупации города фабриковал дела против участников украинского сопротивления. После освобождения города предатель прятался в одном из частных домовладений.

А на Винниччине сотрудники Службы безопасности разоблачили предателя, который вербовал украинских уголовников в ЧВК "Вагнер". Он предлагал за участие в боях против Украины до 4 тыс. долларов в месяц, причем сам оказался рецидивистом, "сидевшим" за разбой и групповое изнасилование.