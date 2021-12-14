Мама в коме, а сын начал заикаться: детали о состоянии пострадавших пешеходов в ДТП с 16-летним подростком в Луцке

Марина Петик
Расследования
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Пострадавшая в ДТП в Луцке Алена Коломийчук в реанимации, а у сына сотрясение мозга

В Луцке медики продолжают бороться за жизнь 39-летней Алены Коломийчук, которую на пешеходном переходе сбил 16-летний подросток. Женщина находится в реанимации, ее травмы очень тяжелые. Ее 5-летний сын Матвей тоже пока остается в больнице: у ребенка сотрясение мозга, также он начал заикаться.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Мама в коме, а сын начал заикаться

Алена еще не приходила в сознание после того, как 12 декабря на пешеходном переходе возле ТРЦ "Порт City" ее сбил 16-летний Дмитрий Рудюк.

На кадрах с места ДТП было видно, как при столкновении женщину подбросило вверх и она отлетела на десяток метров. Алена получила тяжелейшие травмы головы. Врачи говорят, что ее мозг реагирует на импульсы и это дает небольшую надежду.

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Сын Алены Матвей, которому всего 5 лет, находится сейчас в городской больнице. У ребенка сотрясение мозга и рассечен лоб. Однако, как сообщил в Facebook Виктор Смолярчук, мальчик после пережитого начал заикаться, у него стресс, он сильно напуган.

Пострадавшая Алена остается в коме

Знакомые и близкие семьи собирают деньги на лечение Алены с сыном. Ее муж Александр Вакульчук работает дальнобойщиком за границей, но уже срочно возвращается домой. Еще в их семье есть старший сын Захар.

Близкие и знакомые собирают деньги на лечение женщины с ребенком

Алена очень гордится своими детьми, называя себя самой счастливой мамой на свете. "Спасибо Богу за таких сыночков", – писала она в Facebook.

Матвею всего 5 лет, он младший сын в семье
Матвей с папой
Подростку уже сообщили о подозрении

Подростком, который был за рулем Renault Megane и влетел в пешеходов, оказался 16-летний студент ПТУ Дмитрий Рудюк. Как выяснил OBOZREVATEL, парень уже имел проблемы с полицией из-за своих хулиганских выходок, драк и краж. Он не слушал родителей и, как рассказали знакомые семьи, "ни во что их не ставил".

В день аварии Дмитрий тайно взял ключи от машины и поехал кататься вместе со своими друзьями. Была даже информация, что подросток сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Рудюку уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения). Парню грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Дмитрий Рудюк может сесть в тюрьму.

OBOZREVATEL постоянно пишет об авариях на дорогах Украины. Зачастую смертельные трагедии совершают водители, которые садятся за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также участились случаи ДТП с подростками (например, в Харькове с 16-летним "мажором").

По данным патрульной полиции, только с января по октябрь в Украине произошло более 154 тыс. аварий, которые унесли жизни почти 2,6 тыс. человек.

Статистика ДТП в Украине с января по октябрь 2021 года
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