Мама в коме, а сын начал заикаться: детали о состоянии пострадавших пешеходов в ДТП с 16-летним подростком в Луцке

В Луцке медики продолжают бороться за жизнь 39-летней Алены Коломийчук, которую на пешеходном переходе сбил 16-летний подросток. Женщина находится в реанимации, ее травмы очень тяжелые. Ее 5-летний сын Матвей тоже пока остается в больнице: у ребенка сотрясение мозга, также он начал заикаться.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Алена еще не приходила в сознание после того, как 12 декабря на пешеходном переходе возле ТРЦ "Порт City" ее сбил 16-летний Дмитрий Рудюк.

На кадрах с места ДТП было видно, как при столкновении женщину подбросило вверх и она отлетела на десяток метров. Алена получила тяжелейшие травмы головы. Врачи говорят, что ее мозг реагирует на импульсы и это дает небольшую надежду.

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Сын Алены Матвей, которому всего 5 лет, находится сейчас в городской больнице. У ребенка сотрясение мозга и рассечен лоб. Однако, как сообщил в Facebook Виктор Смолярчук, мальчик после пережитого начал заикаться, у него стресс, он сильно напуган.

Знакомые и близкие семьи собирают деньги на лечение Алены с сыном. Ее муж Александр Вакульчук работает дальнобойщиком за границей, но уже срочно возвращается домой. Еще в их семье есть старший сын Захар.

Алена очень гордится своими детьми, называя себя самой счастливой мамой на свете. "Спасибо Богу за таких сыночков", – писала она в Facebook.

Подростком, который был за рулем Renault Megane и влетел в пешеходов, оказался 16-летний студент ПТУ Дмитрий Рудюк. Как выяснил OBOZREVATEL, парень уже имел проблемы с полицией из-за своих хулиганских выходок, драк и краж. Он не слушал родителей и, как рассказали знакомые семьи, "ни во что их не ставил".

В день аварии Дмитрий тайно взял ключи от машины и поехал кататься вместе со своими друзьями. Была даже информация, что подросток сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Рудюку уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения). Парню грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

OBOZREVATEL постоянно пишет об авариях на дорогах Украины. Зачастую смертельные трагедии совершают водители, которые садятся за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также участились случаи ДТП с подростками (например, в Харькове с 16-летним "мажором").

По данным патрульной полиции, только с января по октябрь в Украине произошло более 154 тыс. аварий, которые унесли жизни почти 2,6 тыс. человек.