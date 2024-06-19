Жена Садыкова, на которого покушались в центре Киева, рассказала, кому выгодно нападение. Видео

Казахский журналист и оппозиционер Айдос Садыков, на которого 18 июня в Киеве было совершено покушение, находится в тяжелом состоянии. Его жена Наталья Садыкова, находившаяся рядом с мужем, когда неизвестный в него стрелял, убеждена, что заказчиком убийства может быть президент Казахстана Жомарт Касим Токаев.

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По ее словам, именно глава Казахстана был наиболее заинтересован в том, чтобы Садыков, который помогал землякам бороться за свои права и разоблачал сотрудничество Астаны с Москвой, в том числе в обходе западных санкций, навсегда умолк. Своими догадками Наталья Садыкова поделилась в эфире телеканала "КИЕВ24".

Женщина рассказала, что угрозы ее муж получал постоянно: с приветами к нему даже подходили на улице. И Наталья Садыкова уверена: больше всего смерть Айдоса была бы выгодна Токаеву – хотя, признается она, неизвестно, какую версию в качестве ключевой рассматривают следователи, расследующие покушение на убийство.

"Правоохранители сейчас не предоставляют никакой информации. Даже ту, которую я им предоставила, потому что я кое-что видела, я была рядом, на пассажирском месте. Но моя версия такова: мужчина, что сделал это – исполнитель. Заказчик этого политического убийства сидит в Аккорде ( резиденция президента Республики Казахстана в Астане – и это президент Казахстана Касим Жомарт Токаев", – отметила Наталья Садыкова.

Причиной покушения женщина считает профессиональную деятельность мужчины и его политические убеждения.

"Только ему (Токаеву. – Ред.) выгодно сейчас закрыть рот моему мужу. Потому что он уничтожил все оппозиционное поле, которое было в Казахстане. И мы были таким последним бастионом, который не сдавался, держался... Мы помогали казахам бороться за их права. Также мы освещали то, как Казахстан стал "задним двором" путинского режима. Все подсанкционные товары, вся помощь с начала войны в Украине – все идет через Казахстан. И Токаев – это ближайший соратник Путина", – заявила Наталья Садыкова.

Она добавила, что в настоящее время ее муж находится в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним, 18 июня в Киеве стреляли в казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова. Это произошло в Шевченковском районе столицы. Неизвестный злоумышленник выстрелил в журналиста, находившегося в автомобиле вместе с женой – и скрылся. Сейчас стрелка ищут.

Как рассказывал OBOZ.UA, Садыков критиковал Назарбаева и жаловался на преследование.