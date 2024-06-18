В Киеве неизвестный открыл стрельбу по мужчине в авто и скрылся: полиция ищет нападающего. Фото

В Шевченковском районе Киева во вторник, 18 июня, неизвестный злоумышленник выстрелил в мужчину, который находился в салоне автомобиля вместе со своей женой. После этого стрелок скрылся с места происшествия.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Правоохранители принимают меры по задержанию нападающего.

Как сообщили в отделе коммуникации, в них поступило сообщение о том, что на улице Виктора Ярмолы слышны выстрелы.

"Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в котором находился муж с женой, подошел неизвестный и выстрелил в мужчину, после чего скрылся. Женщина ранения не получила. На месте происшествия работают все службы, решается вопрос предоставления правовой квалификации, принимаются меры по установлению и задержанию нападающего", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, в Оболонском районе Киева пьяный мужчина устроил стрельбу на рынке. В результате пострадал 53-летний прохожий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Борисполе Киевской области в пятницу, 14 июня, мужчина по неизвестным причинам устроил стрельбу. В результате ранен.

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