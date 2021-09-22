Зеленскому с 2019 года угрожали более 20 раз – СБУ

С 2019 года высшему руководству Украины угрожали 25 раз. Из них 22 случая были адресованы президенту.

Об этом "РБК-Украина" сообщили в Службе безопасности. В ведомстве уточнили, что анонимные угрозы касались насилия в отношении указанных лиц.

Кроме главы государства, угрозы поступали в адрес министра внутренних дел.

Правоохранители установили 16 лиц, причастных к этому.

Также отмечается, что подобные действия могут быть квалифицированы по статьям 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) и 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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В СБУ прямо не назвали фамилии лиц, которым поступали угрозы, однако известно, что с 2019 года президентом Украины является Владимир Зеленский, а до 15 июля 2021-го министром внутренних дел был Арсен Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 сентября автомобиль советника президента Украины Сергея Шефира обстреляли из автоматического оружия. Пострадавшего уже прооперировали, угрозы его жизни нет.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Сам Шефир считает, что покушение было совершено с целью запугать власть. В то же время президент Владимир Зеленский пообещал, что ответ на это будет сильным.