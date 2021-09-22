Водителя Шефира прооперировали, угрозы его жизни нет, – главврач 'Феофании'

Водителя советника президента Украины Сергея Шефира, раненого во время покушения, прооперировали. Он в стабильном состоянии.

Об этом 22 сентября заявил журналистам главврач больницы "Феофания" Игорь Семенов. Он уточнил, что пациента зовут Александр Иванько.

"Пациент был доставлен к нам скорой помощью, медицинская помощь ему предоставлена в полном объеме", – приводит слова врача "Интерфакс-Украина".

Семенов добавил, что состояние мужчины стабильное, а угрозы его жизни нет. Раненый находится в одном из отделений интенсивной терапии.

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Других подробностей главврач разглашать не стал.

Напомним, что 22 сентября на советника главы государства было совершено покушение. Его автомобиль обстреляли из автоматического оружия. В результате ранение получил водитель Шефира.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Сам Шефир считает, что покушение было совершено с целью запугать власть. В то же время президент Владимир Зеленский пообещал, что ответ на это будет сильным.

О том, чем известен Шефир и почему его хотели убить, читайте в материале OBOZREVATEL.