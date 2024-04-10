Заявил, что 'не было денег на проезд': в Винницкой области мужчина уклонился от мобилизации и получил приговор суда

В Винницкой области 33-летний мужчина получил испытательный срок за уклонение от мобилизации после получения трех повесток. В свое оправдание во время заседания суда он отметил, что "не имел денег на проезд", чтобы добраться до ТЦК.

Об этом говорится в приговоре Ямпольского районного суда Винницкой области, опубликованном в Едином реестре судебных решений. Фигурант признал свою вину и раскаялся.

В приговоре говорится, что ВЛК признала мужчину пригодным еще 8 ноября 2023 года. Впоследствии ему еще несколько раз вручали повестки, но в ТЦК военнообязанный так и не явился.

Суд признал подозреваемого виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 2 годам испытательного срока.

Напомним, 42-летний украинец пытался бежать из Украины в Румынию, однако заблудился в Карпатах и провел там шесть дней. В горах уклонист столкнулся со снежным препятствием и встретил диких зверей, в частности карпатскую рысь. Спасли "туриста" пограничники. За попытку незаконного пересечения госграницы на него был составлен админпротокол.

Как сообщал OBOZ.UA:

– После принятия нового закона о мобилизации наказание за уклонение от службы будет распространяться на граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Юрист объяснил, что степень наказания будет зависеть от этапа, на котором была проигнорирована повестка о вызове в военкомат.

– На Буковине перед судом предстанет преступная группа, которая переправляла "уклонистов" через границу. С одного человека дельцы брали по 4,5-5 тысяч евро, но сумма в целом зависела от личных договоренностей.