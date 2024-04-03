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На Буковине будут судить членов преступной группы, которые переправляли уклонистов через границу. Фото

Анна Павлова
Расследования
2 минуты
2,7 т.
На Буковине будут судить членов преступной группы, которые переправляли уклонистов через границу. Фото

Члены преступной группы предстанут перед судом на Буковине. Их обвиняют в том, что они переправляли "уклонистов" через границу.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР). С одного человека дельцы брали по 4,5-5 тысяч евро, но в целом сумма зависела от личных договоренностей.

На Буковине будут судить членов преступной группы, которые переправляли уклонистов через границу. Фото
На Буковине будут судить членов преступной группы, которые переправляли уклонистов через границу. Фото

Отмечается, что расследование в отношении участников организованной преступной группы, занимавшейся нелегальной переправкой военнообязанных мужчин через украинско-румынскую границу, уже завершено.

Как сообщили правоохранители, в состав группы входило 5 человек. Главным организатором и руководителем был один из стражей порядка из другого региона. В свое время он работал на аналогичной должности в Буковине, откуда и родом. Благодаря этому он досконально знал местность, ознакомился с особенностью работы пограничников и знал "слабые места" на линии границы. Во время одного из отпусков он создал преступную схему, в которую присоединил еще 4 товарищей.

Члены группы подыскивали желающих уехать из Украины, собирали их в Черновцах, где они ждали удобного времени для дальнейшей переправки. Далее группу уклонистов везли в оговоренное место, откуда они ночью осуществляли переход границы.

Автомобиль с одним из членов группы и пятью "клиентами" был остановлен пограничниками еще в сентябре 2023 года. Другие участники преступной группы пытались скрываться от следствия, однако были разоблачены работниками Бюро.

Организатору группы была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 500 тысяч грн залога.

Напомним, в Государственной пограничной службе Украины отчитались о ликвидации очередного канала незаконной переправки людей через границу в Закарпатье. Пограничники задержали организатора и его пособия, отвечавшего за "технические моменты" реализации схемы.

Ранее в Одесской области обнаружили дальнобойщика, который фурой переправлял украинцев за границу. Ловким "бизнесменом" оказался 45-летний житель Николаева. У мужчин призывного возраста, желавших нелегально попасть за границу, он просил авансом 100 долларов.

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