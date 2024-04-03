На Буковине будут судить членов преступной группы, которые переправляли уклонистов через границу. Фото

Члены преступной группы предстанут перед судом на Буковине. Их обвиняют в том, что они переправляли "уклонистов" через границу.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР). С одного человека дельцы брали по 4,5-5 тысяч евро, но в целом сумма зависела от личных договоренностей.

Отмечается, что расследование в отношении участников организованной преступной группы, занимавшейся нелегальной переправкой военнообязанных мужчин через украинско-румынскую границу, уже завершено.

Как сообщили правоохранители, в состав группы входило 5 человек. Главным организатором и руководителем был один из стражей порядка из другого региона. В свое время он работал на аналогичной должности в Буковине, откуда и родом. Благодаря этому он досконально знал местность, ознакомился с особенностью работы пограничников и знал "слабые места" на линии границы. Во время одного из отпусков он создал преступную схему, в которую присоединил еще 4 товарищей.

Члены группы подыскивали желающих уехать из Украины, собирали их в Черновцах, где они ждали удобного времени для дальнейшей переправки. Далее группу уклонистов везли в оговоренное место, откуда они ночью осуществляли переход границы.

Автомобиль с одним из членов группы и пятью "клиентами" был остановлен пограничниками еще в сентябре 2023 года. Другие участники преступной группы пытались скрываться от следствия, однако были разоблачены работниками Бюро.

Организатору группы была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 500 тысяч грн залога.

Напомним, в Государственной пограничной службе Украины отчитались о ликвидации очередного канала незаконной переправки людей через границу в Закарпатье. Пограничники задержали организатора и его пособия, отвечавшего за "технические моменты" реализации схемы.

Ранее в Одесской области обнаружили дальнобойщика, который фурой переправлял украинцев за границу. Ловким "бизнесменом" оказался 45-летний житель Николаева. У мужчин призывного возраста, желавших нелегально попасть за границу, он просил авансом 100 долларов.