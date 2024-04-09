Бродил в горах почти неделю: пограничники спасли мужчину, который хотел попасть в Румынию и потерялся в Карпатах. Видео

Мужчина пытался бежать из Украины в Румынию, однако шесть дней бродил в Карпатах, где столкнулся со снежным препятствием и встретил диких зверей, в частности карпатскую рысь. Спасли "туриста" пограничники.

О случае 9 апреля сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Также было опубликовано видео с гражданином, пытавшимся незаконно покинуть страну.

"Нарушителя, который по дороге в Румынию заблудился в Карпатах, спасли пограничники", – говорится в публикации.

В ГПСУ рассказали, что 42-летний мужчина шесть дней бродил по горам, надеясь самостоятельно добраться до границы.

Впрочем, по его словам, он не ожидал, что путешествие может стать настолько тяжелым и опасным.

Ведь и снежный покров в горах достигал двух метров, да и дикие звери там не редкость – мужчина встретил карпатскую рысь, а по ночам слышал волков.

"В конце концов "горе-турист" несколько раз терял ориентировку, поэтому наблуждал горами около 70-ти километров, промок и замерз. Пограничники помогли ослабевшему путешественнику спуститься в цивилизацию. За попытку незаконного пересечения госграницы на него составили админпротокол", – сообщили в министерстве.

Пограничники также в очередной раз отметили опасность подобных "путешествий", поскольку они несут прямую угрозу здоровью и нередко завершаются трагически.

Как сообщал OBOZ.UA, группа мужчин хотела пересечь границу с Румынией, но попала в объектив фотоловушки, после чего их задержали пограничники.

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