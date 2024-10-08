Засыпало глиной: в Днепропетровской области на стройплощадке погиб 10-летний мальчик. Фото

В Каменском Днепропетровщине на строительной площадке погиб 10-летний мальчик. Ребенок хотел снять видео для TikTok рядом с техникой, но упал и оказался под кучей песка.

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О трагедии сообщили в Facebook Каменского районного управления полиции. Также информацию подтвердил в Telegram мэр Каменского Андрей Билоусов.

Инцидент произошел 7 октября около 11:00, правоохранителям о нем сообщили только вечером около 21:00, а обнаружили тело ребенка – около 02:00. Так, тело школьника пролежало в куче глины почти 15 часов.

"На месте происшествия работали все экстренные службы. Также был привлечен кинолог со служебной собакой. Поисковые действия продолжались почти до 2:00 8 октября. К сожалению, ребенка обнаружили погибшим", – отметили правоохранители.

"Выражаем искренние соболезнования близким погибшего мальчика. Город предоставит семье всю необходимую помощь", – написал Белоусов.

По факту гибели мальчика полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью. Соответственно, строительную компанию могут привлечь к ответственности. Продолжается досудебное расследование.

Известно, что строительная площадка, где произошла трагедия, расположена возле городской гимназии №12. Мальчик отправился туда вместе с друзьями.

Как сообщал OBOZ.UA:

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