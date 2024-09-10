На Хмельнитчине в пожаре погибли двое детей: всплыли детали трагедии. Фото

В селе Купиль Хмельницкой области 9 сентября произошел пожар в частном жилом доме. Погибли двое детей 8 и 5 лет.

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Главное управление ГСЧС Украины в Хмельницкой области подтвердило трагедию. Вызов о возгорании поступил к спасателям в 22:50 понедельника.

На месте ЧП нашли бездыханные тела двоих малолетних детей 2016 и 2019 годов рождения. Вероятно, они отравились продуктами горения.

В комментарии ZAXID.NET представитель местного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Гулько сказал: "Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти их жизнь медикам не удалось".

Вероятная причина пожара – короткое замыкание электросети. По данным СМИ, в момент возгорания в доме никого из взрослых не было.

На месте инцидента работали сотрудники 26 Государственного пожарно-спасательного поста поселка Войтовцы. Расследование обстоятельств происшествия проводят правоохранительные органы.

"Уважаемые граждане! Еще раз предостерегаем вас неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в собственных домах. Не оставляйте детей без присмотра. Помните: только соблюдение правил пожарной безопасности сможет сохранить вашу жизнь и имущество от огня", – обратилась пресс-служба ГСЧС к украинцам.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева 9 сентября загорелось заброшенное здание. Огнем охватило территорию около 40 квадратных метров.

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