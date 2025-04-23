Застрелился из автомата: в Сумской области покончил жизнь самоубийством директор областного центра занятости

На Сумщине покончил с собой директор Сумского областного центра занятости Леонид Чепульский. Человек, которому был 51 год, застрелился на собственной даче.

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Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 УК "преднамеренное убийство" с отметкой "самоубийство". Об этом сообщает "Общественное Сумы".

"Вечером 22 апреля на собственной даче из автомата застрелился Леонид Чепульский, директор Сумского областного центра занятости. Полиция открыла уголовное производство с пометкой самоубийство. Эту информацию Общественному подтвердили в ГУНП в Сумской области", – говорится в сообщении.

Мужчине на момент гибели был 51 год.

Известно, что родился Леонид Чепульский в Харькове. Высшее образование получил в Сумах: окончил педагогический институт им. А. С. Макаренко по специальности "История Украины, всемирная история и практическая психология", получив квалификацию "учитель истории Украины, всемирной истории и практический психолог в учебных заведениях".

В 2013 году получил второе высшее образование в Сумском Национальном аграрном университете по специальности "Промышленное и гражданское строительство" (квалификация "инженер-строитель").

Сумской областной центр занятости Леонид Чепульский возглавил с 7 сентября 2023 года. До 2024 также входил в исполком Сумского городского совета.

По факту смерти чиновника полиция открыла уголовное производство по ст. 115 УК "преднамеренное убийство" с отметкой "самоубийство". Причины, по которым Чепульский решил расстаться с жизнью, на данный момент неизвестны.

"В настоящее время в рамках уголовного производства продолжается досудебное расследование, почему человек так поступил", — сообщили "Общественному" в ГУНП в Сумской области.

Напомним, 17 апреля стало известно о гибели курсанта ГПСУ в Хмельницком. Дело расследуют как самоубийство: по данным правоохранителей, погибший застрелился из автомата.

А уже 20 апреля стало известно о еще одной смерти: был найден мертвым уже второй за неделю курсант пограничной академии из Хмельницкого.

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