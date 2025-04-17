В Хмельницком нашли мертвым 20-летнего курсанта академии ГПСУ: что известно

Утром 17 апреля в Хмельницком обнаружили тело 20-летнего парня с огнестрельным ранением. Речь идет о курсанте Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого.

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Трагедия произошла, когда курсант находился в суточном наряде. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГПСУ.

По информации представителей Государственной пограничной службы Украины, на место происшествия сразу вызвана карета скорой помощи, а также представители правоохранительных органов. На данный момент выясняются обстоятельства трагедии. Также проводится внутреннее расследование.

"Курсант находился в суточном наряде. Дополнительно можем лишь отметить, что военнослужащий два года назад призван на контрактную службу, а в прошлом году поступил в учебное заведение Государственной пограничной службы", – заявили в ГПСУ.

Также в ведомстве подчеркнули, что погибший курсант характеризовался положительно, учился хорошо и имел общительный характер. Однако предварительные версии не называются, ведь это может сделать только следствие. По данным "Суспільного", погибший курсант родом из Черниговской области.

Напомним, за три месяца 2025 года украинские пограничники в сотрудничестве с другими правоохранительными структурами ликвидировали более 110 преступных группировок, которые занимались организацией незаконного пересечения границы.

Ранее сообщалось, что в Кременчуге Полтавской области мужчина выстрелил из травматического оружия в сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки. Инцидент произошел во время попытки проверить документы у военнообязанного.

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