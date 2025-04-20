Найден мертвым уже второй за неделю курсант пограничной академии из Хмельницкого

В течение недели уже второго курсанта Национальной академии государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого обнаружили мертвым. Тело парня выявили на Буковине.

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Как и в первом случае на теле обнаружили огнестрельные ранения. Об этом в комментарии "Суспільному" рассказала пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко.

По ее словам, 19-летнего курсанта обнаружили 19 апреля около 18:20 часов. Он нес службу на участке ответственности Черновицкого пограничного отряда. По предварительным данным, курсант выстрелил себе в голову из вверенного ему оружия.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа вместе с криминалистами, проводится осмотр места происшествия. После завершения первоочередных мер будет решаться вопрос о регистрации уголовного производства по ч. 1 ст. 115 УК Украины с примечанием самоубийство. Досудебное расследование будут проводить следователи районного отделения полиции под процессуальным руководством Черновицкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Напомним, 17 апреля в Хмельницком обнаружили тело 20-летнего парня с огнестрельным ранением. Речь идет о курсанте Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого; по предварительной версии, он мог совершить суицид.

Ранее сообщалось, что в Кременчуге Полтавской области мужчина выстрелил из травматического оружия в сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки. Инцидент произошел во время попытки проверить документы у военнообязанного.

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