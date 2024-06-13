Защита ответчиков не явилась на заседание: дело о незаконном ресторане в Национальном парке продолжают затягивать в суде

В Святошинском районном суде столицы 11 июня состоялось очередное заседание по иску руководителя Святошинской окружной прокуратуры Киева. Прокуратура требует снести незаконный ресторан, который был построен на территории Национального парка "Голосеевский".

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Ответчиками по делу выступают Дмитрий Миколаец, а также ООО "Затишок і Ко". Единственным бенефициаром этой компании до последнего времени был экс-руководитель районной Святошинской милиции, отец Дмитрия Миколайца – Анатолий Миколаец.

Дело в суде тянется уже полтора года. И впервые за это время в зал заседаний пришел представитель Киеврады.

Отметим также, что часто заседания по этому делу откладываются по разным причинам – то воздушная тревога, то защита находила поводы для переноса суда, то судья был занят.

OBOZ.UA. уже рассказывал, что 2 июня на очередном заседании защита Миколайца и компании устроила в зале целый спектакль. Адвокаты дважды пересказывали суду одни и те же доводы, а затем еще устроили дополнительную сессию вопросов и ответов. И все это длилось до самого окончания заседания.

На этот раз защита ответчиков вовсе не явилась в суд. Секретарь суда позвонила адвокатам. Одна из них на звонок так и не ответила. Другая заявила, что якобы заранее послала предупреждение об отсутствии и просила перенести заседание. Судья попросил проверить действительно ли приходило ли такое ходатайство в канцелярию суда?

В результате заседание вновь перенесли, теперь на 18 июля.

OBOZ.UA отправлял запрос в том числе и судье Александру Журибеде по поводу затягивания сроков рассмотрения дела. Мы интересовались, сколько уже судебных заседаний проведено по этому делу, на какой стадии находится рассмотрение дела и когда планируется принятие решения по сути иска прокуратуры. Сразу ответ мы так и не получили.

А вот недавно пришло письмо от судьи, в котором он указывает, что в производстве Святошинского суда Киева и судьи Александра Журибеды находится такое дело, а следующее заседание перенесено на 18 июля из-за неявки одной из сторон по делу. И ни слова по сути наших вопросов.

А пока длится суд, на территории заповедной земли продолжает работать незаконный ресторан. На его территории расположены летние веранды, а рядом обустроены стоянки для автомобилей. Под них заповедную землю заливают бетоном и засыпают гравием.

Вместо дома – супермаркет

Кстати, в этом же Святошинском районном суде слушается еще одно дело, которое касается все тех же Дмитра Миколайця та ТОВ "Затишок і Ко". Судья Лариса Шум рассматривает иск к ним от Коммунального предприятия по содержанию и эксплуатации жилищного фонда "Спецжилфонд".

Тут также речь идет о самозахвате земли на ул. Бударина, 3 (сейчас – Українського відродження). В 2011 году тут был выделен участок для строительства доступного жилья.

Дом тут так и не появился, зато вместо него работает супермаркет "Сімейний маркет" площадью 500 кв м. И платная автостоянка. И за всем этим снова же стоит семья экс-милиционера Анатолия Миколайца.

"Спецжитлофонд" обращался в суды, однако дело так и не сдвинулось с мертвой точки.