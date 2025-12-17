Заманил домой и изнасиловал: в Одессе будут судить мужчину, который убил 7-летнюю девочку

В Одессе будут судить 31-летнего мужчину, который изнасиловал, а затем убил 7-летнюю девочку. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Видео дня

Об этом сообщило ГУ НП в Одесской области. За содеянное злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

На основании собранных доказательств правоохранители сообщили подозреваемому об обвинении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

часть 4 статьи 152 – изнасилование лица, не достигшего 14 лет;

пункты 2 и 10 части 2 статьи 115 – умышленное убийство малолетнего ребенка, соединенное с изнасилованием;

часть 1 статьи 309 – незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта.

Что известно о жутком инциденте

19 июня 2025 года полиция обнаружила тело жительницы Одессы, 7-летней Соломии Тарасюк, с признаками насильственной смерти в нескольких кварталах от ее дома. Накануне ночью мать девочки сообщила о ее исчезновении со двора, где проживала семья.

Позже следствие установило, что вечером 18 июня Соломийка каталась на самокате недалеко от своего дома, когда 31-летний сосед в состоянии наркотического опьянения пригласил ее к себе домой. Ребенок согласился, ведь знал этого мужчиной.

"Заманив девочку к себе домой, мужчина изнасиловал ее, а затем задушил. По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка стала механическая асфиксия.

С целью сокрытия следов преступления злоумышленник утром обмотал тело ребенка пленкой, поместил в сумку и вывез на такси за несколько кварталов, где спрятал в подвале возле жилого дома", - говорится в сообщении.

Полиция оперативно установила и задержала подозреваемого в течение нескольких часов. Во время осмотра места обнаружения тела и обыска его квартиры правоохранители изъяли вещественные доказательства, в частности биологические образцы мужчины и ребенка, а также самокат погибшей. Кроме того, в доме злоумышленника было найдено запрещенное наркотическое средство, экстракт каннабиса, который он незаконно приобрел и хранил для собственного употребления.

По ходатайству следователя, поддержанным прокурором, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

"Сейчас обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства направлено в суд для рассмотрения дела по существу. За содеянное мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, по информации полиции, девочка и ее мать ВПЛ, в Одессу они приехали из Херсона, пока их отец и муж воюет на войне с российскими оккупантами.

Как писал OBOZ.UA, в итальянской провинции Триест случилось жуткое убийство: 55-летняя украинка убила своего несовершеннолетнего сына и пыталась совершить суицид. Убитого мальчика обнаружили полицейские вертолетчики, которые прибыли на место трагедии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!