В Италии украинка убила 9-летнего сына и пыталась покончить с жизнью: появились детали трагедии

В итальянской провинции Триест случилось жуткое убийство, где фигурируют украинцы. 55-летняя переселенка убила своего несовершеннолетнего сына, и пыталась совершить суицид.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба итальянской полиции. Убитого мальчика обнаружили полицейские вертолетчики, которые прибыли на место трагедии.

Детали убийства

Инцидент произошел в четверг, 13 ноября, когда в полицейский муниципальный участок позвонил отец убитого ребенка. Мужчина объяснил правоохранителям, что не смог связаться ни с матерью, ни с сыном, когда несовершеннолетнего должны были вернуть около 21:00.

Отряду полицейских вертолетчиков удалось проникнуть в дом с помощью пожарных. Как сообщается, женщина была в состоянии шока после убийства сына, пытаясь совершить суицид.

На ее руках полицейские обнаружили порезы от острых предметов: вероятно, она пыталась перерезать вены. Мотивы совершения украинкой преступления неизвестны. Ей оказали помощь и взяли под стражу.

Детективы приписали ответственность за убийство матери ребенка, которая сразу после этого хотела совершить самоубийство. Расследование также показало, что семью поддерживали социальные службы муниципалитета. Следствие продолжается.

Напомним, ранее в Италии произошел криминальный инцидент с участием вратаря миланского "Интера" Жозепа Мартинеса, когда тот попал в ДТП, где погиб инвалид.

Как сообщал OBOZ.UA, уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к своему итальянскому коллеге Марино Фарделли по поводу обеспечения прав украинца Сергея Кузнецова, которого арестовали по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!