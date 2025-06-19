Вывез тело в коробке и выбросил в подвале: в Одессе задержали убийцу 7-летней девочки

В Одессе полиция расследует убийство 7-летней девочки, тело которой обнаружили в подвале недалеко от дома. По подозрению в преступлении задержали 31-летнего местного жителя.

Видео дня

Об этом рассказали в Офисе генпрокурора. Одесская полиция отметила, что убита Соломия Тарасюк, маленькая девочка, которую разыскивали с вечера 18 июня.

Об исчезновении 7-летней девочки правоохранителям сообщила мама ребенка – по ее словам, Соломийка вечером вышла из дома и не вернулась. К сожалению, тело девочки с явными признаками насильственной смерти было найдено днем 19 июня, в подвальном помещении вблизи многоэтажного жилого дома.

В совершении умышленного убийства ребенка подозревают 31-летнего местного жителя. Его уже задержали правоохранители. Сейчас решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении и избрании меры пресечения.

Как рассказали правоохранители, задержанный мужчина проживает рядом с семьей девочки. Ребенок знал соседа, поэтому девочка пошла с ним к нему домой, где он лишил ее жизни.

Предварительно, причиной смерти девочки является удушение (точную причину установит судебно-медицинская экспертиза, однако на видео задержанный рассказывает, что он своими руками задушил ребенка).

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый в коробке вывез тело убитой за несколько кварталов, где оставил в подвальном помещении жилого дома. А после этого начал кататься на самокате, который принадлежал Соломийке.

Правоохранители отмечают, что девочка и ее мать – ВПЛ, в Одессу они приехали из Херсона, пока их отец и муж воюет на войне с российскими оккупантами.

Полицейские изъяли ряд вещественных доказательств, которые будут направлены на экспертные исследования. Также криминалисты мобильной ДНК-лаборатории следственного управления ГУНП в Одесской области во время первоочередных следственных действий собрали для исследований биологические следы и биологические образцы убитой и фигуранта.

Задержанный был в розыске по ТЦК и СП. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка и избрании меры пресечения. Согласно санкции п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, максимальное наказание за данное преступление – пожизненное лишение свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Житомире недавно возле кафе произошла стрельба, из-за которой есть две жертвы. Как нам рассказали собственные источники, огонь по человеку открыл бывший военный, который после этого совершил самоубийство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!