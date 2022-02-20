Залужный заявил, что оккупанты готовят теракты на Донбассе: Россия ищет повод для введения своих войск

Кадровые военные и члены спецслужб России готовят теракты на территории ОРДЛО, жертвами которых должны стать мирные жители. Будущие такие трагедии враг стремится использовать в качестве повода для обвинения Украины в обострении ситуаций на Донбассе и введении туда под видом "миротворцев" регулярных подразделений вооруженных сил РФ.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий Залужный в обращении на официальной Facebook-странице. Со своей стороны наблюдатели сообщают о десятках единиц вооружения и техники российских наемников, которые те с нарушением "Минска" разместили у линии фронта.

По словам Залужного, сейчас под особой опасностью на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях находятся автобусы и поезда с детьми-сиротами и пожилыми людьми, которых оккупационные "власти" вывозят по запланированным ими графикам и маршрутам.

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Он добавил, что принудительный вывоз мирного населения, в первую очередь детей и женщин, враг использует для реализации своих кровавых провокаций. Украина же, обнародуя подобные преступные намерения агрессора, пытается сломать эти его сценарии.

"В очередной раз подчеркиваем, что Украина не планирует никаких наступательных действий на Донбассе. За последние дни обострения со стороны противника не было ни одной жертвы ни среди мирного населения, ни среди военных наемников", – заверил главнокомандующий ВСУ.

"Ведь наша главная задача – сохранить жизнь сограждан с обеих сторон линии столкновения", – подчеркнул Залужный.

В то же время украинская сторона Совместного центра по контролю и координации в Facebook указывает на очередные факты нарушений Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований РФ на территории ОРДЛО.

Только в течение 19 февраля наблюдатели обнаружили и зафиксировали размещение там 134 единиц тяжелого вооружения и военной техники оккупантов.

В частности, в зоне действий так называемого "1 армейского корпуса" на Донетчине, с нарушением линии отвода размещаются пять буксируемых гаубиц. Две из них стоят в районе поселка Бойковского (67 км от линии столкновения), а остальные – в районе села Стыла (34 км от линии столкновения).

Большинство вооружения и техники (129 единиц) размещены в зоне действия "2 армейского корпуса", с нарушением линии отвода в районах Луганщины:

Миусинск (62 км от линии столкновения) – три реактивных системы залпового огня (РСЗО);

Садовое (57 км от линии столкновения) – 6 РСЗО, Бойково-Платово (54 км от линии столкновения) – еще 21 РСЗО;

Веселая Гора (54 км от линии столкновения) – три буксируемые гаубицы.

Кроме этого, с нарушением районов хранения размещаются возле:

Хрустального (54 км от линии соприкосновения) – 17 буксируемых гаубиц;

Миусинска – четыре самоходных и три буксируемых гаубицы, два танка и два зенитно-ракетных комплекса;

Садового – 16 танков ;

Бойково-Платово – 11 буксируемых и шесть самоходных гаубиц, четыре противотанковых пушки.

Также в районе Миусинска в 62 км от линии столкновения в зоне безопасности размещена 31 боевая бронированная машина (ББМ).

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