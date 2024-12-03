Отца 10-летней девочки, погибшей в страшном ДТП в Днепре, вызвали в полицию: почему вокруг дела разгорелся новый скандал

В соцсети появилось сообщение, что старший следователь, который ведет дело о резонансной аварии в Днепре, в результате которой погиб 10-летний ребенок, не захотел принимать его родителей. Впоследствии данная информация была опровергнута пресс-секретарем областной полиции Анной Старчевской.

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Накануне, пользователь al_eksei2160 написал пост о том, что старший следователь не захотел принимать родителей погибшего ребенка. После двух часов ожидания, следователь без объяснений якобы закрыл кабинет и вышел из здания.

Позже данную информацию опровергла Старчевская, об этом сообщает Telegram-канал Днепр Оперативный. Выяснилось, что мужчину опросили, признали потерпевшим и отпустили.

"Отца действительно вызвали для опроса, и, согласно записи видеокамер, он около 30 минут ожидал перед кабинетом, пока следователь завершит предыдущую работу. После этого отца опросили, признали потерпевшим и отпустили", – подчеркнула спикер.

Напомним, в Днепре вечером 1 декабря произошло смертельное ДТП - столкнулись BMW и Ford. Погибла 10-летняя девочка, еще четыре человека (среди которых двое малолетних детей) пострадали. Водитель BMW у остановки общественного транспорта на улице Набережная Заводская врезался в автомобиль, совершавший манёвр разворота. 10-летняя пассажирка, погибшая на месте ДТП, ехала в Ford. Травмы получили водитель и трое других пассажиров указанного транспортного средства.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре 19-летнему водителю BMW сообщили о подозрении в совершении ДТП, в результате которого погибла десятилетняя девочка. Ребенок находился в автомобиле Ford, в которое на скорости влетела машина фигуранта.

Виновнику ДТП инкриминируют ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжкое телесное повреждение). Подозрение уведомлено о процессуальном руководстве ювенальных прокуроров областной прокуратуры.

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