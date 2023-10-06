Заказчик преступления оценил жизнь в $15 тыс.: полицейские предотвратили убийство владельца клиники в Киеве и его жены

В Одессе стражи порядка задержали иностранного гражданина, который заказал убийство украинца и его жены. Преступник таким образом хотел завладеть бизнесом владельца стоматологической клиники в Киеве.

Чтобы поймать заказчика особо тяжкого преступления, полицейские Украины и Молдовы провели совместную спецоперацию. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба Нацполиции на официальном сайте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В ведомстве рассказали, что супругам удалось спастись, а иностранный гражданин понесет ответственность за содеянное перед законом.

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Для заказного убийства двух человек гражданин Молдовы нашел "киллера" в Украине. Последний пошел на сотрудничество с правоохранителями и помог разоблачить злоумышленника.

Заказчик передал "исполнителю" 15 000 долларов США за ликвидацию мужчины. Об убийстве женщины они должны были договориться после устранения стоматолога.

Следователи выяснили, что иностранец до полномасштабной войны арендовал помещение, в котором находится стоматологическая клиника. После 24 февраля 2022 года он выехал из Украины и перестал платить арендную плату, соответственно арендодатель заключил договор с новым клиентом. Это фигуранту не понравилось. Вернуть себе бизнес он решил кардинальным способом.

Согласно информации, которая есть у копов, после убийства супругов следующей жертвой должен был стать соотечественник заказчика.

"Киллер" проводил переговоры с подозреваемым под контролем правоохранителей. В качестве аванса он получил 5 000 долларов США. Еще 10 тысяч заказчик должен был прислать после предоставления доказательств убийства. Деньги преступник передавал через посредников: они оставляли наличку в указанном фигурантом месте, после чего "киллер" получал сообщения с координатами.

При содействии Интерпола и Европола украинские и молдавские коллеги находились на постоянной связи. Чтобы спасти жизнь супружеской паре, украинские правоохранители инсценировали похищение и убийство стоматолога, а затем заказчик получил фотоподтверждение и перечислил деньги.

Задержали преступника в городе Одесса. В этом городе, а также в Киеве, были проведены обыски у лиц, причастных к преступлению.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 1 ст. 14, п. 11, ч. 2 ст. 115 (Умышленное заказное убийство) УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

За содеянное иностранцу грозит от 10 до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.

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