В Сумской области женщина убила свою новорожденную дочь: делом занялась полиция. Фото

В Сумской области задержали 35-летнюю женщину, которая убила свою новорожденную дочь. Она родила дома в туалете, после чего положила ребенка в ящик для белья.

Спустя несколько дней она обратилась за помощью к медикам и соврала, что ребенок умер сам. Об этом в Facebook сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители выяснили, что подозреваемая долго скрывала свою беременность от окружающих и только в июне 2023 года, на 27-й неделе беременности, обратилась в женскую консультацию. Во время очередного осмотра 18 сентября женщине была назначена госпитализация в областной перинатальный центр, однако рекомендацию врача она проигнорировала.

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Спустя 4 дня, 22 сентября, подозреваемая по месту жительства в туалете самостоятельно родила жизнеспособную девочку весом 3 кг 150 грамм. После этого женщина положила ребенка в ящик для белья, который находился внутри раскладного кресла.

Еще спустя несколько дней она решила обратиться за помощью к медикам в связи с плохим самочувствием. В больнице женщина рассказала, что ребенок умер. Однако врачебное освидетельствование показало, что причиной смерти новорожденной является травматическое субарахноидальное кровоизлияние.

Следователи отделения полиции №3 в городе Лебедин под процессуальным руководством Лебединского отдела Сумской окружной прокуратуры объявили о подозрении 35-летней местной жительнице в убийстве ее новорожденного ребенка. Ей инкриминируют ст. 117 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка". Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в селе Терешковка Сумской области женщина родила двойню и оставила младенцев умирать в хозяйственном здании на территории собственного частного дома. В итоге тела детей изуродовали собаки. Останки увидели местные жители и вызвали полицию.

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