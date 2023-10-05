Связывала руки и ноги цепями и била: на Винниччине мать пытала 12-летнего сына

В Хмильницком районе Винницкой области 38-летняя местная жительница подозревается в пытках собственного сына. Мать оправдала физическое насилие в отношении 12-летнего мальчика попыткой "перевоспитать" ребенка, постоянно убегающего из дома и отказывающегося помогать по хозяйству.

Досудебное расследование по этому делу уже завершено, материалы переданы в суд. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Винницкой области.

Правоохранители подозревают, что гражданка длительное время "умышленно причиняла своему малолетнему сыну физические и моральные страдания путем побоев, мучений и других насильственных действий". Женщина издевалась над ребенком с целью наказания.

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Сообщение о правонарушении поступило в полицию 21 июля этого года. Следователи выяснили, что мальчик проживал с бабушкой, которая поручала внуку выполнять домашнюю работу по хозяйству. Но, по мнению малолетнего, такой труд ему был не по силам.

За отказ помогать мать наказывала мальчика, после чего тот неоднократно сбегал из дома. О том, что его наказывают, 12-летний школьник никому не рассказывал. Женщина не обращалась в полицию, поскольку ей удавалось разыскать сына в одиночку.

18 июля подозреваемая приехала к своей матери и взяла с собой заранее подготовленные цепи и навесные замки. Злоумышленница перемотала ноги и руки сына металлической цепью, отвезла домой и закрыла в металлической конструкции "летнего душа".

Когда женщине нужно было поехать на работу, она посадила мальчика в свое авто. Когда ей было необходимо оставить транспортное средство, цепи она закрепила на руле – чтобы мальчик не убежал. После возвращения домой мама снова заперла школьника в металлической конструкции.

На ночь она забрала сына в дом и покормила, но спал мальчик на полу, прикованный к трубе. Утром обвиняемая ослабила цепи, что позволило ребенку освободиться и убежать к знакомой в соседнее село и рассказать обо всем, что с ним произошло. Женщина сообщила об этих событиях работникам соответствующих служб.

В Нацполиции рассказали, что сейчас малолетний находится в реабилитационном центре.

Матери ребенка официально объявили подозрение в нарушении ст. 127 (Пытки) УК Украины. Она может сесть за решетку на срок до шести лет.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в одном из сел Запорожского района произошел пожар в частном жилом доме. Там обнаружили бездыханные тела 32-летней женщины и ее 9-летнего ребенка. Второй ребенок в это время находился у родственников, что спасло ему жизнь.

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