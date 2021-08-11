"Не хотелось верить, что нас кинули": винницкая семья исчезла в третий раз, задолжав $500 тысяч валютчикам. Эксклюзив

Предприниматель из Винницы Анатолий Л. утверждает, что он и его коллеги пострадали от мошеннических действий 34-летнего Владимира Казьмина – главы исчезнувшей на Житомирской трассе семьи. По утверждению валютчика, Казьмин занял у 11 человек около 500 тысяч долларов, а после того, как его нашли, снова исчез вместе с родными. В полиции неофициально называют это дело "бразильским сериалом": мол, страсти тут бушуют нешуточные, да и поворот "сюжета" из ряда вон.

Подробнее об обстоятельствах резонансного дела, которое взволновало украинцев, читайте в материале OBOZREVATEL.

Анатолий Л. оформлен как ФОП, занимается обменом валют в Виннице – там и познакомился с Владимиром. Рассказывает, что с мужчиной работали два года на "доверительных отношениях" – как давно принято в этой среде.

"Этот бизнес идет на доверии. То есть, достаточно слова "договорились", о расписках речи нет", – говорит Анатолий.

Видео дня

Бывает, что валютчик не может самостоятельно провести сделку, тогда он обращается к коллегам. Например, если речь идет о крупной сумме, а у него не хватает средств. В этом случае помогают другие коллеги: занимают недостающую сумму в гривне, долларах, евро и т.д.

По словам Анатолия, накануне исчезновения Владимир Казьмин "перехватил" 70 тысяч долларов, которые обещал вернуть на следующий день. Но утром ни один из его телефонов не отвечал, связь отсутствовала. Не получилось дозвониться и его жене.

"Самое большее нас насторожило, что и Владимир, и Оксана удалились из социальных сетей. Но в то, что нас кинули, до последнего не хотелось верить. Думали, что-то случилось", – рассказывает предприниматель.

Начали расспрашивать коллег по бизнесу и оказалось, что Казьмин у кого-то взял в долг 20 тысяч долларов, у кого-то 30 и так далее: "Всего мы нашли 11 человек, примерная сумма долга Владимира по нашим подсчетам полмиллиона долларов".

Когда обманутые валютчики поехали домой к семье Казьминых в 10-ти километрах от Винницы, то внутри увидели пустые стены.

После этого Анатолий обратился в полицию.

"Там мне сказали, что это не мошенничество, а заявление примут как "обращение граждан". Ну как не мошенничество? Ведь в доме было пусто.

Владимир с женой продали плазму, мебель – не было ни вилки, ни ложки! В Житомире пересели на другую машину – чтобы запутать следы. Выбросили телефоны.

Спонтанно такое, конечно, не делается – это было продуманное бегство", – убежден предприниматель.

По сути, винницкие правоохранители не усмотрели состава преступления – "всего лишь" гражданско-правовые отношения. То есть, споры нужно решать в суде, а разыскивать по такому заявлению Казьмина никто не собирался.

Анатолий говорит, что тогда пришлось найти дочку жены Владимира и уже она написала заявление об исчезновении: отчима, мамы и маленького братика. Тогда все закрутилось – полиция объявила семью в розыск.

Однако когда Владимира с женой и ребенком нашли в Закарпатской области, то, по словам Анатолия, отпустили так как уголовного производства о мошенничестве открыто не было.

Дальше – больше: Казьмин с близкими снова исчезли. Кредиторы своими силами нашли их в Луцке. Постучали в дверь, где остановилась семья, и пригласили мужчину выйти обсудить ситуацию и что делать. За это время, рассказывает Анатолий, два раза приезжал патруль. "Проверяли наши документы, говорили, что мы мешаем людям спать. Но мы вели себя культурно, вежливо. В итоге Владимир все же решил выйти к нам", – рассказал валютчик.

Общение записывалось на видео, часть которого удалось посмотреть журналисту OBOZREVATEL. На нем Владимир Казьмин признается, что брал деньги в долг, вот только не говорит, как собирается возвращать крупную сумму.

А потом, по словам винницкого предпринимателя, Казьмин написал заявление в полицию, что ему... угрожали убийством. Сейчас, говорит Анатолий, Владимир с семьей… снова исчезли. Получается, уже в третий раз.

По данным OBOZREVATEL, уголовное производство по мошенничеству (ст. 190 УК Украины) действительно еще не открыто, но "вопрос решается".

"Владимир может отправиться за решетку, если будет доказано, что у него был умысел кинуть людей на крупную сумму", – рассказали правоохранители.

По их словам, исчезновение семьи, розыск пропавших, которым занималось пол страны, и новые обстоятельства все больше напоминают бразильский сериал. Вот только кино часто заканчивается хеппи-эндом, что в нашем случае вряд ли возможно. На сегодняшний день на руках у винницких полицейских уже есть пять заявлений от пострадавших.