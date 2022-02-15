Задержанного на взятке 'слугу народа' Трубицына выпустят из СИЗО: за него внесли залог

За депутата Киевского горсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицина внесли залог. Почти 15 миллионов гривен поступили на счет Высшего антикоррупционного суда.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Олег Новиков, который пишет о расследованиях НАБУ и САП. Таким образом, подозреваемый в получении взятки выйдет из следственного изолятора, куда его отправили на два месяца.

"Он выйдет из СИЗО под обязательства, среди которых – сдача загранпаспортов и ношение электронного браслета", – отметил журналист.

Он добавил, что залоги также внесли за других подозреваемых – исполняющего обязанности КП "Городской магазин" Амана Моламова и его заместителя Алексея Непряхина.

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Напомним, что Трубицина и других подозреваемых Высший антикоррупционный суд 11 февраля отправил под стражу с возможностью внесения залога. Мера пресечения была избрана в рамках расследования получения фигурантами взятки в размере более 1,2 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутата вместе с сообщниками задержали 9 февраля. По данным следствия, деньги требовали от предпринимателя за установку МАФов.