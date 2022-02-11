ВАКС избрал меру пресечения "слуге народа" Трубицину, которого поймали на миллионной взятке. Видео
Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения депутату Киевского городского совета от фракции "Слуга народа" Владиславу Трубицину, которого заподозрили в получении миллионной взятки. Депутата взяли под стражу с альтернативой внесения залога в размере 744 300 гривен.
Решение приняла следственный судья ВАКС Наталья Мовчан на заседании в пятницу, 11 февраля. Трансляция велась на YouTube-канале учреждения (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
Срок действия постановления – до 11 апреля 2022 включительно.
В случае внесения залога подозреваемый обязан:
не оставлять населенный пункт, в котором он проживает, без разрешения детектива, прокурора, суда;
сообщать детективу, прокурору, суду об изменении своего места жительства или места работы;
воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми;
сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину;
носить электронное средство контроля.
Суд также взял под стражу неофициального помощника Трубицына Анатолия Лифа. Альтернатива – 2,48 млн грн залога. В случае внесения средств, на него возложат ряд обязанностей, в частности, сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.
Также суд арестовал заместителя директора коммунального предприятия "Киевское наследие" Дмитрия Ковальчука. Альтернатива – 1,48 млн. грн. залога. Список обязанностей тот же.
Трубицина задержали 9 февраля. НАБУ и САП заподозрили его в получении 1,26 млн грн от частного предпринимателя якобы при содействии в организации розничной торговли в столице – речь идет об установлении МАФов.
Для реализации схемы депутат работал в сговоре с группой лиц, среди которых были руководители столичных КП. Кроме Трубицына были задержаны еще пять человек.
Отметим, что Трубицын также возглавляет в Киевсовете постоянную комиссию по предпринимательству, промышленности и городскому благоустройству.
Руководство партии "Слуга народа" отреагировало на задержание депутата. В СН считают, что политическая ответственность должна наступить скорее административной или уголовной.
Как сообщал OBOZREVATEL, советник мэра столицы, депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец сообщил, что Трубицын в свое время саботировал реформу размещения МАФов в столице. Тогда были оставлены коррупционные риски при выдаче права на установку киосков в городе.