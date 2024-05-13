Задержан правоохранитель: на Буковине ликвидировали еще один канал переправки уклонистов за границу. Фото

Государственное бюро расследований на Буковине прекратило деятельность еще одного канала незаконной переправки мужчин мобилизационного возраста за границу. В результате спецоперации задержан правоохранитель, который оказался соучастником этой схемы.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР. "Задержан правоохранитель из Буковины, который помогал военнообязанным мужчинам незаконно покинуть Украину", – говорится в сообщении.

Отмечается, что преступник оказывал услуги нелегального выезда из страны за границу, минуя контрольные пункты. В частности, он предлагал выезд на собственном автомобиле к границе, а затем предоставлял инструкции по пересечению границы в Румынию, используя об дежурствах и маршрутах движения пограничных нарядов.

Эта "услуга" стоила $6500 для каждого клиента. Деятельность злоумышленника была прекращена 12 мая 2024 года, когда стражи порядка задержали его во время принятия взятки от одного из желающих нелегально покинуть страну.

Правоохранителя задержали 12 мая 2024 года "на горячем" после получения средств от дежурного желающего нелегально покинуть страну.

Напомним, в Государственной пограничной службе Украины отчитались о ликвидации очередного канала незаконной переправки людей через границу в Закарпатье. Пограничники задержали организатора и его пособия, отвечавшего за "технические моменты" реализации схемы.

Ранее в Одесской области обнаружили дальнобойщика, который фурой переправлял украинцев за границу. Ловким "бизнесменом" оказался 45-летний житель Николаева. У мужчин призывного возраста, желавших нелегально попасть за границу, он просил авансом 100 долларов.