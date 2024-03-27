Нарушители прятались в ящике для белья: на Одесщине обнаружили дальнобойщика, который фурой переправлял украинцев за границу. Видео

В Одесской области поймали дальнобойщика, который в кабине своей фуры прятал двух уклонистов. Водитель пытался незаконно перевезти их через границу Украины с Молдовой.

Нарушение предотвратили оперативные сотрудники Одесского и Белгород-Днестровского пограничных отрядов. Об этом сообщила ГПСУ на официальном сайте.

Заработать на уклонистах хотел 45-летний дальнобойщик из Николаева. У мужчин призывного возраста, которые хотели нелегально попасть за границу, он просил авансом 100 долларов. А вот конечная стоимость поездки зависела от комфортности условий. Если приходилось прятаться в спальном месте в кабине, то это стоило 3400, а в бельевом ящике получалось на 700 долларов дешевле.

Информацию о таких "услугах" водитель опубликовал в одном из мессенджеров.

Согласно согласованному с дальнобойщиком плану, заплатить всю сумму за "лакшери" путешествие мужчины должны были уже на территории Молдовы.

Несмотря на "маскировку", при осмотре грузовика обоих нелегальных пассажиров все равно нашли. Теперь им угрожает административная ответственность, а вот водителю – уголовная.

По оперативным данным Государственной пограничной службы, перевозчик встречался с клиентами в Одессе в заранее оговоренном месте. Сначала мужчины ехали в кабине водителя, а уже при выезде из города занимали свои места в соответствии с "приобретенными билетами".

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее на Одесщине пограничники поймали восемь мужчин, которые пытались пройти через Кучурганский лиман, чтобы сбежать из Украины. Нарушители были одеты в защитные комбинезоны.

– 18 марта в ГПСУ сообщили, что обнаружили в реке Тиса на границе с Румынией тело мужчины. Погибшим оказался 33-летний житель Харькова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!