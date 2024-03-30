'Технические' моменты брал на себя пособник: в Украине разоблачили канал незаконной переправки людей через границу. Фото

В Государственной пограничной службе Украины отчитались о ликвидации очередного канала незаконной переправки людей через границу на Закарпатье. Пограничники задержали организатора и его пособника, отвечавшего за "технические моменты" реализации схемы.

Трех "клиентов" злоумышленников, заскочивших при попытке пробраться в Венгрию, привлекли к админответственности, а организаторам канала сообщили о подозрении. Подробности раскрыли в ГПСУ.

Украинские пограничники на Закарпатье отчитались о ликвидации очередного канала незаконной переправки людей через государственную границу. Произошло это в результате неудачной попытки попасть в Венгрию, предпринятую тремя "клиентами" организаторов канала.

"Три нарушителя планировали незаконно попасть в Венгрию. Они договорились с организатором канала о содействии в пересечении границы. "Технические" моменты "операции" брал на себя пособник, также местный житель. Всего переход госграницы стоил $21500", – рассказали в ГПСУ.

Помешали воплощению замысла украинские пограничники и полицейские, которые остановили организаторов канала во время сопровождения "клиентов" к госгранице.

"Организаторам незаконной переправки объявили подозрение и поместили в изолятор. Остальные привлечены к админответственности", – отметили в Госпогранслужбе.

Напомним, на днях в Одесской области обнаружили дальнобойщика, который фурой переправлял украинцев за границу. Ловким "бизнесменом" оказался 45-летний житель Николаева. У мужчин призывного возраста, желавших нелегально попасть за границу, он просил авансом 100 долларов. А вот конечная стоимость зависела от комфортности условий. За поездку в спальном месте в кабине дальнобойщик брал с клиентов по 3400 долларов, "путешествие" же в бельевом ящике обходилось на 700 долларов дешевле.

Информацию о своих "услугах" водитель опубликовал в одном из мессенджеров.