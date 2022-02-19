Зачистка и нагнетание: в сети указали на нюанс с 'массовым обстрелами' 'ДНР' и 'ЛНР'

Пропагандистские ресурсы в России, а также на территориях Донецкой и Луганской областей, которые временно контролируются главарями террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" в течении субботы, 19 февраля, постоянно публиковали информацию о якобы обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины. При этом пропагандисты не предоставили ни одного подтверждающего кадра.

На нюанс с "массовыми обстрелами" обратили внимание в Telegram-канале "Протесты в мире". Там отметили, что на временно оккупированных районах украинского Донбасса проживает более трех миллионов человек, но за девять часов якобы непрекращающихся обстрелов, о чем писали сепаратисты, в сети не появилось ни одного видео.

"За целую ночь не поступило ни одного фото или видео подтверждения массовых обстрелов со стороны украинской армии", – сказано в сообщении.

Видео дня

Кроме того, авторы канала заметили, что в местных пабликах происходит "тотальная зачистка комментариев", а сообщения с нагнетанием ситуации, также как и информация про "обстрелы" появляются только на российских пропагандистских ресурсах.

При этом ни в одном из сообщение не предоставлено доказательств того, что украинская армия якобы стреляет в направлении оккупированных территорий.

Напомним: российские пропагандистские ресурсы запустили очередной фейк про якобы обстрел двух нежилых домов в Ростовской области. Снаряд, как утверждают "СМИ", прилетел с территории Украины. В штабе ООС, а также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявили, что информация является очередной циничной ложью РФ, разработанной для дискредитации ВСУ.

Кроме того, 18 февраля появилась информация о том, что во временно оккупированном Луганске якобы загорелся газопровод "Дружба". Оккупанты обвинили Украину и назвали ситуацию "диверсией". В то же время, оказалось, что обнародованное видео было снято еще в прошлом году.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля, в "ДНР" и "ЛНР" объявили об "эвакуации" жителей оккупированных территорий в Россию. Однако местные далеко не спешат покидать дома, а многие россияне не особо ждут "беженцев".