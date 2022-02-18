В Луганске прогремел взрыв на газопроводе: оккупанты обвинили ВСУ в нападении. Видео

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Во временно оккупированном Луганске вечером пятницы, 18 февраля, прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, после взрыва загорелся газопровод.

Соответствующие кадры опубликовали на сепаратистских каналах в сети. Оккупанты уже назвали случившее "терактом" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

На российском пропагандистском Telegram-канале "Репортер Руденко", которые ведет журналист из России, сказано, что горит газопровод "Дружба". На месте инцидента работают спасатели, обстоятельства выясняются.

Газопровод "Дружба" расположен в районе поселка Малая Воргунка в черте Луганска.

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Отметим, что информация о взрыве появилась около 23:00. На опубликованных кадрах зафиксировали яркую вспышку в небе.

Позже в сети сообщили про еще один взрыв. На этот раз за Каменобородским районом Луганска, на северо-запад от города.

Отметим, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что украинская армия не собирается освобождать оккупированные территории и проводить наступательные операции. Он призвал не верить фейкам пропагандистов. Главнокомандующий ВСУ также напомнил, что единственным вариантом деоккупации территорий остается политико-дипломатический путь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре оккупированного Донецка 18 февраля прогремел взрыв – взорвался военный автомобиль УАЗ. Через несколько минут после инцидента на месте уже были российские пропагандисты.