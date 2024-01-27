Забывчивый украинец поднял на уши полицию из-за "угнанного" авто, но еще и получил штраф. Видео

В Днепре мужчина припарковал свое авто на обочине проспекта Богдана Хмельницкого, а когда вернулся – транспортное средство "пропало". Он подал заявление в полицию об "угоне", но оказалось, что водитель не поставил машину "на ручник" – и она сама проехала по дороге под наклоном 400 метров.

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Обошлось без ДТП, но водитель получил штраф за нарушение ПДД. Об этом сообщила Патрульная полиция Днепропетровской области в Facebook.

"Самое быстрое обнаружение "угнанного" автомобиля в Днепре", – пошутила пресс-служба.

Инцидент произошел утром 26 января. В колл-центр поступило сообщение от озабоченного водителя, мол, "мое авто угнали, помогите". Машину он оставил в районе проспекта Богдана Хмельницкого и пошел в магазин. Когда вернулся, то автомобиля на месте не увидел.

С помощью камер "Безопасный город" правоохранители выяснили, что угона не было.

"Оказалось, что во время остановки водитель не принял меры, чтобы не допустить самовольного движения, и автомобиль проехал около 400 метров в "беспилотном" режиме", – написали в полиции.

Мужчина очень обрадовался, что его автомобиль так быстро нашелся, но ему придется заплатить штраф.

"Уважаемые водители, будьте внимательны, когда паркуете свое транспортное средство. Принимайте все меры, чтобы не допустить его самовольное движение, проникновение в него и завладение им. Мы всегда готовы прийти на помощь!" – добавили патрульные.

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