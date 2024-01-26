В Киеве Ford Transit сбил насмерть пешехода: подробности ДТП. Фото

В Соломенском районе столицы в четверг, 25 января, автомобиль Ford Transit сбил мужчину, пытавшегося перебежать дорогу в неположенном месте. К сожалению, несмотря на усилия врачей, от полученных травм пешеход скончался в медучреждении.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Обстоятельства и причины аварии установят следователи.

По словам правоохранителей, 25 января около 18:00 к ним поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на улице Вадима Гетьмана.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Ford Transit, 55-летний местный житель, двигаясь по крайней правой полосе сбил пешехода, перебегавшего проезжую часть в неположенном для этого месте. От полученных травм 43-летний мужчина скончался в больнице", – рассказали в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекших смерть потерпевшего, открыто уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева в среду, 24 января, автомобиль Daewoo Lanos на скорости въехал в электроопору. В результате ДТП водитель легковушки погиб - чтобы достать его тело из изуродованного авто вызвали спасателей.

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