В Украине за год на четверть выросло количество ДТП на дорогах: погибли тысячи человек

В Украине в 2023 году по сравнению с предыдущим годом более чем на 26% выросло количество дорожно-транспортных происшествий. За 12 месяцев по всей стране было зарегистрировано 26 642 аварии.

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К сожалению, тысячи человек погибли в ДТП, а еще десятки тысяч получили различные ранения. Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины.

Стоит отметить, что количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось во всех регионах нашей страны. В счет не брали только временно оккупированную Луганскую область и АР Крым. Примечательно, что наибольший прирост ДТП зарегистрирован в прифронтовой Херсонской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

Наименьший прирост количества аварий зафиксирован в Тернопольской и Закарпатской областях. Больше всего ДТП в 2023 году было зарегистрировано в Киеве – 1894 и в Киевской области – 1807.

Стоит отметить, что в каждом регионе десятки или даже сотни человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях. В целом по стране за 2023 год жертвами аварий стали 3053 человека.

Кроме того, тысячи человек получили различные травмы в ДТП. В течение 2023 года в Украине в целом в автоавариях пострадали 29502 человека.

По информации сообщества "Про Мобильность", более 50% смертей на дорогах были вызваны превышением скорости. Еще 16% людей погибли из-за нарушения правил маневрирования. Также одной из самых распространенных причин смерти на дорогах стали переход проезжей части в неустановленном месте и выезд на полосу встречного движения.

Напомним, в Дарницком районе Киева 24 января автомобиль Daewoo Lanos на скорости въехал в электроопору. В результате ДТП водитель легковушки погиб – чтобы достать его тело из изуродованного авто вызвали спасателей.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине возле села Дмитровка в Синельниковском районе на трассе из Умани в Изварино произошло ужасное ДТП. Столкнулись грузовик и автомобиль скорой помощи, есть погибший.

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