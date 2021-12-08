"Забыл" про десять авто, дом в Киеве и землю в Крыму: у Медведчука нашли незадекларированное имущество на рекордные 73 млн гривен

Национальное агентство по предотвращению коррупции обнаружило у народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука недостоверные сведения на рекордную сумму в 73 млн. гривен. Речь идет о десяти автомобилях, доме в Киеве и земле в Крыму.

Об этом сообщается в Facebook НАПК. Так, нардеп не указал стоимость земельного участка площадью более 6 гектаров и размещенного на нем дома площадью 2,9 тыс. квадратных метров в столице.

Проверкой установлено, что стоимость земельного участка – свыше 29 млн гривен, а домовладения – 16 млн гривен.

Также не задекларирован земельный участок во временно оккупированном Крыму, право пользования которым имеет супруга парламентария Оксана Марченко.

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Кроме того, НАПК установило, что субъект декларирования не указал стоимость четырех собственных автомобилей:

Mercedes-Benz Maybach S650 стоимостью 24 млн гривен;

Mercedes-Benz S500 4 Matic – 1,8 млн гривен;

Toyota Land Cruiser 200 – 1,1 млн гривен;

Renault Duster – 500 тыс. гривен;

И шести автомобилей, принадлежащих жене Медведчука.

Материалы об обнаруженных признаках преступления НАПК направило в Офис генпрокурора.

По закону суд может назначить ответственность в виде:

штрафа от 68 тыс. до 85 тыс. гривен;

общественных работ сроком от 150 до 240 часов;

ограничения свободы до 2 лет.

Украинского оппозиционного политика подозревают в государственной измене и хищении ресурсов в Крыму, а именно:

признании российской оккупации Крыма;

содействии и непосредственном участии в передаче ценных документов, касающихся украинских недр (денежный эквивалент их ресурсов составляет 38 млрд грн);

попытке стать правопреемником украинской собственности, которая по праву принадлежит гражданам Украины;

раскрытии сведений, содержащих государственную тайну.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 ноября Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения Медведчуку с домашнего ареста на личное обязательство до 31 декабря.