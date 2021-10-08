Медведчуку объявили о подозрении в госизмене и содействии терроризму. Видео

Народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку вручили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о срыве контракта с ЮАР по поставкам угля в Украину и заключении соответствующих договоров с террористическими формированиями "ДНР" и "ЛНР".

Об этом на брифинге 8 октября сообщили генеральный прокурор Ирина Венедиктова и глава Службы безопасности Иван Баканов. По версии следствия, Медведчук вступил в сговор с высшими должностными лицами Украины, в результате чего контракт был расторгнут (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Венедиктовой, речь идет о периоде с конца 2014 года по начало 2015-го.

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"Получив "зеленый свет" от высших государственных лиц Украины, руководство одного из министерств и ряда государственных предприятий получило незаконное распоряжение о заключении прямых договоров с предприятиями, реквизиты которых были переданы главарям так называемых "ЛНР" и "ДНР", – уточнила генпрокурор.

Она также добавила, что о заключенных с незаконными формированиями контрактах нардеп отчитывался в том числе и перед высшим руководством России.

Таким образом, пояснила Венедиктова, террористы были профинансированы на 200 миллионов гривен из запланированных 3 миллиардов.

На брифинге продемонстрировали аудиозапись переговоров Медведчука с российским руководством. По словам Баканова, у следствия есть показания свидетелей – бывших высших должностных лиц, которые подтверждают представленные аудиозаписи.

"Таким образом энергетическая сфера Украины была поставлена в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций. Чем была подорвана экономическая безопасность государства в 2014-2015 годах, страна была лишена возможностей для диверсификации источников энергетических ресурсов. Действия подозреваемого дали РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства в внутренние дела Украины и ведения подрывной деятельности против нее", – резюмировали в Офисе генпрокурора.

Обвинение будет просить суд взять Медведчука под стражу с возможностью внесения залога в размере 1 миллиард гривен.

На брифинге главы правоохранительных органов уточнили, что при посредничестве топ-менеджера времен президентства Виктора Януковича Сергея Кузяры были открыты фирмы, которые транспортировали уголь с оккупированных территорий.

Напомним, что Кузяру экстрадировали в Украину в сентябре. Ранее отмечалось, что одной из его задач якобы было обналичивание денег за антрацит и передача средств на оккупированные территории.

В свою очередь адвокат нардепа Ренат Кузьмин заявил, что 8 октября его подзащитному пытались вручить подозрение во время вызова в прокуратуру, но сделать это не удалось.

По его словам, Медведчука пригласили на понедельник, 11 октября, чтобы вручить подозрение.

Кузьмин также заявил о якобы незаконности процедуры. Однако Венедиктова заверила, что о подозрении фигурант был уведомлен надлежащим образом.

"Необходимо уведомить лицо об этом по месту регистрации, проживания, работы. Сегодня это все было сделано. Поэтому с сегодняшнего дня он считается уведомленным о подозрении надлежащим образом", – пояснила она.

После этого генпрокурор добавила, следствие собрало достаточно доказательств.

Баканов отметил, что результаты расследования наводят на мысль о том, что организованная группа хотела подсадить Украину на крючок и сделать ее энергетически зависимой от России.

По его словам, фамилии других фигурантов будут раскрыты позднее, если найдется достаточно доказательств против них.

Полная запись брифинга Венедиктовой и Баканова:

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения Медведчуку по подозрению в государственной измене. Его оставили под круглосуточным домашним арестом.