В Киеве суд рассмотрит 'угольное дело' Медведчука: нардеп прибыл на заседание. Фото, видео и все подробности

Во вторник, 2 ноября, Печерский районный суд столицы собрался на заседание, чтобы рассмотреть "угольное дело" оппозиционного народного депутата Виктора Медведчука. Представителю "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) хотят изменить меру пресечения.

Политик прибыл туда после 09:00. При этом у здания судебной инстанции собрались молодые люди спортивного телосложения, сообщает издание "Сегодня" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В Офисе генпрокурора объяснили, что у Медведчука заканчивается срок домашнего ареста и больше его не имеют права держать дома. Однако прокуроры будут просить суд личное обязательство для подозреваемого в госизмене и поддержке террористов нардепа.

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"Предельный срок в 6 месяцев пребывания подозреваемого под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве закончился, поэтому его дальнейшее продление невозможно. Единственная мера пресечения, о которой в настоящее время может ходатайствовать сторона обвинения – личное обязательство с возложением на подозреваемого обязанностей", – отметили в ОГП, добавив, что 2 ноября Печерский районный суд Киева рассмотрит соответствующее ходатайство.

Среди обязанностей, которые будут просить возложить на подозреваемого парламентария прокуроры:

прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда;

не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;

воздерживаться от общения с подозреваемыми, свидетелями в соответствии со списком, определенным следователем или прокурором;

сдать в орган досудебного расследования свои паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают ему право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Украинский оппозиционный политик подозревается в государственной измене и хищении ресурсов в Крыму, а именно:

признании российской оккупации Крыма;

содействии и непосредственном участии в передаче ценных документов, касающихся украинских недр (денежный эквивалент их ресурсов составляет 38 млрд. грн.);

попытке стать правопреемником украинской собственности, которая по праву принадлежит гражданам Украины;

раскрытии сведений, содержащих государственную тайну.

2 сентября Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения Медведчуку по подозрению в государственной измене. Решением от 12 октября суд оставил Медведчука под домашним арестом до 7 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году Совет национальной безопасности во главе с президентом Украины наложил санкции на частные самолеты украинских олигархов, среди которых Виталий Хомутынник, Тарас Козак и Виктор Медведчук. Ограничения были установлены на три года, однако два из этих самолетов были проданы, два проданы и только один стоит в Киеве и не летает. Подробности читайте по ссылке.