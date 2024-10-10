За взятки помогали уклонистам избегать мобилизации: в Херсонской области задержали чиновников ТЦК и ЦНАПа. Фото

В Херсонской области правоохранители разоблачили трех сотрудников районного ТЦК и их сообщницу – работницу местного центра предоставления админуслуг, которые помогали военнообязанным уклониться от мобилизации. Подозреваемых задержали "на горячем" – после получения взятки за свои услуги.

Видео дня

Об этом во вторник, 10 октября, сообщили в пресс-службах Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины. Следователи установили, что злоумышленники помогали уклоняющимся с мая 2024 года.

Так, работница ЦНАПа, которая отвечала за работу с военнообязанными, обновляя данные мужчин призывного возраста, предлагала им "помощь" во избежании мобилизации.

Она вносила ложную информацию в военно-учетные документы и Единый государственный реестр военнообязанных и резервистов, а затем передавала персональные данные клиентов своим сообщникам в ТЦК, где они снимали уклонявшихся с военного учета якобы из-за "плохого" здоровья.

Такие услуги стоили ухилянтам 7 тысяч долларов.

"Правоохранители задокументировали факт передачи одним из фигурантов временного удостоверения военнообязанного, в котором уже были внесении отметки о признании лица непригодным к военной службе с исключением из военного учета", – говорится в сообщении.

Подозреваемые были задержаны после того, как они получили деньги за свои "услуги". У задержанных провели обыски, в ходе которых правоохранители обнаружили и изъяли деньги, оружие и боеприпасы.

Всем четырем задержанным объявили подозрения по факту неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Суд избрал для подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.

Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Ровно разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации. Ее организовала руководительница агентства недвижимости и два ее подчиненных, которые привлекли к сделке 26 медработников.

А в Киевской области будут судить чиновника МСЭК, который, по данным следствия, способствовал уклоняющимся в получении фиктивных групп инвалидности. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!