Были привлечены десятки человек: в Ривне разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации. Фото

Служба безопасности и Национальная полиция Украины разоблачили вРовно группу из 29 человек, которые "зарабатывали" на ухилянтах. Схему организовала руководительница агентства недвижимости и два ее подчиненных, которые привлекли к сделке 26 медработников, в том числе и должностных лиц медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Во время обысков у фигурантов было обнаружено более 14 млн грн.

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Как сообщила прессслужба СБУ 9 октября, за деньги фигуранты помогали мужчинам призывного возраста уклониться от мобилизации с помощью поддельных справок о наличии тяжелых заболеваний сердца или нервной системы. Стоимость "услуги" составляла от 15 тыс. до 20 тыс. долларов.

По данным следствия, фигуранты полностью фальсифицировали истории болезней уклонявшихся, в частности, относительно пребывания на стационарном лечении.

В дальнейшем на основании этих документов представители врачебно-консультативных комиссий и МСЭК готовили выводы о непригодности к военной службе.

Для поиска потенциальных клиентов организаторы схемы использовали наработанные связи агентства недвижимости.

"Прибыль" распределяли между всеми фигурантами.

Трех организаторов схемы задержали с поличным при передаче 16 700 долларов от нового уклоняющегося.

Во время обысков у фигурантов было обнаружено более 14 млн грн, предположительно полученных незаконным путем.

Также изъяты поддельные медицинские заключения, черновые записи, телефоны и компьютерная техника с поличным.

Задержанным доложено о подозрении ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Они находятся под стражей, им грозит до пяти лет тюрьмы.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к коррупции, и уклоняющихся, которые воспользовались "услугой", сообщили в СБУ.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Ривненской области совместно с Нацполицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры.