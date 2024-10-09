Были привлечены десятки человек: в Ривне разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации. Фото
Служба безопасности и Национальная полиция Украины разоблачили вРовно группу из 29 человек, которые "зарабатывали" на ухилянтах. Схему организовала руководительница агентства недвижимости и два ее подчиненных, которые привлекли к сделке 26 медработников, в том числе и должностных лиц медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Во время обысков у фигурантов было обнаружено более 14 млн грн.
Как сообщила прессслужба СБУ 9 октября, за деньги фигуранты помогали мужчинам призывного возраста уклониться от мобилизации с помощью поддельных справок о наличии тяжелых заболеваний сердца или нервной системы. Стоимость "услуги" составляла от 15 тыс. до 20 тыс. долларов.
По данным следствия, фигуранты полностью фальсифицировали истории болезней уклонявшихся, в частности, относительно пребывания на стационарном лечении.
В дальнейшем на основании этих документов представители врачебно-консультативных комиссий и МСЭК готовили выводы о непригодности к военной службе.
Для поиска потенциальных клиентов организаторы схемы использовали наработанные связи агентства недвижимости.
"Прибыль" распределяли между всеми фигурантами.
Трех организаторов схемы задержали с поличным при передаче 16 700 долларов от нового уклоняющегося.
Во время обысков у фигурантов было обнаружено более 14 млн грн, предположительно полученных незаконным путем.
Также изъяты поддельные медицинские заключения, черновые записи, телефоны и компьютерная техника с поличным.
Задержанным доложено о подозрении ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Они находятся под стражей, им грозит до пяти лет тюрьмы.
Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к коррупции, и уклоняющихся, которые воспользовались "услугой", сообщили в СБУ.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Ривненской области совместно с Нацполицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры.