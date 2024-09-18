За поездку в багажнике заплатил $13 тыс.: пограничники разоблачили украинца, который хотел попасть в Румынию. Видео

На одном из полицейских постов на приграничье Буковины сотрудники ГПСУ остановили легковой автомобиль, в котором, кроме водителя, находились двое пассажиров – парень и девушка. В багажнике обнаружили еще одного человека – мужчина пытался доехать до границы, а далее нелегально попасть в Румынию по подсказанному перевозчиками маршруту.

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За такую "комфортную" поездку нарушитель заплатил 13 000 долларов США. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Когда легковушку остановили, водитель утверждал, что подвозил своих знакомых в ​​соседний населенный пункт. Однако в багажнике нашелся "сюрприз".

Как выяснили правоохранители, житель Ивано-Франковской области заплатил водителю за доставку в определенную точку и указание дальнейшего маршрута незаконного пересечения госграницы.

В отношении мужчины составили материалы об административном правонарушении. Водителю же угрожает уголовная ответственность по статье 332 УК.

Также следствие устанавливает причастность к делу других пассажиров автомобиля.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В начале сентября пограничники Подольского отряда задержали 12 мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу Украины. Это произошло вблизи села Новосеменовка Одесской области.

– Недавно в ГПСУ разоблачили мужчину, который пытался выехать из страны после заключения брака с девушкой, имеющей II группу инвалидности. Брак оказался фиктивным – 23-летний житель Ивано-Франковщины даже не смог назвать имени своей тещи.

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