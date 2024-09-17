Не знал имени тещи: пограничники задержали уклониста, который заключил фиктивный брак с человеком с инвалидностью и пытался уехать в Италию. Фото

Пограничники разоблачили мужчину, который пытался выехать из Украины после того, как заключил брак с девушкой, имеющей II группу инвалидности. Как оказалось, пара не преследовала цель создавать семью – брак оказался фиктивным.

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Поэтому мужчине не разрешили покинуть страну. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

"Пограничники разоблачили 19-летнюю харьковчанку, личность с инвалидностью II группы и 23-летнего жителя Ивано-Франковщины, которые без намерений создания семьи, заключили брак. "Пара" якобы ехала в гости к теще в Италию", – сказано в сообщении.

Однако, как отметили пограничники, "супруги" не смогли дать ответ на ряд логических вопросов. К примеру, мужчина не знал имени тещи.

"Так что пересечь границу не удалось. А о признаках уголовного правонарушения пограничники сообщили Нацполиции", – добавили в ГПСУ.

Ранее пограничники рассказали, что в Закарпатской области спасли 21-летнего мужчину из Винницы, который четыре дня провел в горах, где заблудился, отравился и чуть не стал жертвой диких зверей. "Путешественник" пытался незаконно пересечь украинско-румынскую границу и чудом выжил.

А вблизи села Новосеменовка в Одесской области пограничники Подольского отряда задержали 12 мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно уехать в Украину. Нарушители воспользовались услугами Telegram-канала, где им предлагали нелегальную переправку в Молдову через Приднестровский сегмент.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ривненской области группа мужчин едва избежала подрыва на минах, пытаясь нелегально пересечь границу с Беларусью. Они двигались в сторону заминированной территории, но пограничный наряд оперативно отреагировал на действия нарушителей.

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