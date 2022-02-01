За месяц до исчезновения рассказал "секрет": новые детали гибели 11-летнего ребенка в Запорожской области
Подозреваемые в убийстве Максима Самофалова за месяц до исчезнования ребенка угощали его наркотиками. Таким "секретом" сам мальчик делился с односельчанкой Аллой Абдуллаевой.
Об этом женщина рассказала в эфире ток-шоу "Касается каждого". В выпуске "Замурованная тайна" шла речь об истории Максима. По словам Абдуллаевой, она часто общалась с ребенком на разные темы, он рассказывал о своей жизни, родителях (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
"А за месяц до своего исчезновения он рассказал, что знает, где выращивают наркотики, и что его ими угощали", – сообщила женщина.
Позже мальчик показал ей двух мужчин, которые этим занимались.
"Как оказалось, позже, это были те двое, которых задержала полиция в подозрении за его убийство. А тогда я подумала, что Максим просто заигрался", – печально рассказала Абдуллаева.
Напомним: 17 января в Запорожье правоохранители задержали двоих подозреваемых в похищении и убийстве 11-летнего Максима Самофалова. Мальчика разыскивали пять месяцев. По данным следствия, в конце августа 2021 мужчины похитили мальчика и удерживали в подвале в течение двух недель, а затем убили. Речь идет о ранее судимых мужчинах 1976 и 1996 годов рождения.
Подозреваемым, в случае доказания их вины, грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Максим Самофалов пропал 29 августа около 16:00 в поселке городского типа Акимовка. Закопанное тело ребенка обнаружили 17 января в погребе частного дома;
двое подозреваемых в похищении и убийстве 11-летнего Максима Самофалова в Запорожской области якобы совершили еще одно тяжкое преступление. Они убили женщину и бросили ее тело в реку.