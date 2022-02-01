За месяц до исчезновения рассказал "секрет": новые детали гибели 11-летнего ребенка в Запорожской области

Подозреваемые в убийстве Максима Самофалова за месяц до исчезнования ребенка угощали его наркотиками. Таким "секретом" сам мальчик делился с односельчанкой Аллой Абдуллаевой.

Об этом женщина рассказала в эфире ток-шоу "Касается каждого". В выпуске "Замурованная тайна" шла речь об истории Максима. По словам Абдуллаевой, она часто общалась с ребенком на разные темы, он рассказывал о своей жизни, родителях (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"А за месяц до своего исчезновения он рассказал, что знает, где выращивают наркотики, и что его ими угощали", – сообщила женщина.

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Позже мальчик показал ей двух мужчин, которые этим занимались.

"Как оказалось, позже, это были те двое, которых задержала полиция в подозрении за его убийство. А тогда я подумала, что Максим просто заигрался", – печально рассказала Абдуллаева.

Напомним: 17 января в Запорожье правоохранители задержали двоих подозреваемых в похищении и убийстве 11-летнего Максима Самофалова. Мальчика разыскивали пять месяцев. По данным следствия, в конце августа 2021 мужчины похитили мальчика и удерживали в подвале в течение двух недель, а затем убили. Речь идет о ранее судимых мужчинах 1976 и 1996 годов рождения.

Подозреваемым, в случае доказания их вины, грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

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