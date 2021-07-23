За год 'перемирия' на Донбассе погибли 45 украинских военных и 150 получили ранения

В зоне проведения Операции объеденных сил на Донбассе с начала "перемирия" с 27 июля 2020 года по 18 июля 2021 года под обстрелами российских оккупантов погибли 45 воинов Вооруженных сил Украины. Получили ранения – 150 человек.

За все время войны с 14 апреля 2014 года погибли 2705 военнослужащих, ранены – 10 280. Об этом "Громадському" сообщили в ВСУ.

Добавим, что в данные о погибших не внесли бойцов, которые скончались в результате подрыва на взрывных устройствах.

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Напомним, что 19 июля после четырех суток в больнице скончался тяжело раненый во время вражеского обстрела в Донецкой области военнослужащий 10 ОГШБр Александр Горбенко.

14 июля в зоне ООС погиб 19-летний наводчик танкового взвода ВСУ Александр Юрков.

На Луганщине во время обстрела пророссийскими наемниками погиб боец 57-й мотопехотной бригады Андрей Беляев с позывным "Белый". Он не дожил до своего 39-летия всего четыре дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июля российские оккупанты трижды проводили обстрел украинских позиций на Донбассе.