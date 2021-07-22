"Старики воюют, а я буду отсиживаться?" Что известно о погибшем на Донбассе Александре Горбенко

Почти четверо суток тяжело раненый во время вражеского обстрела в Донецкой области военнослужащий 10 ОГШБр Александр Горбенко боролся за жизнь. Почти четверо суток Украина молилась, чтобы он выжил. Впрочем, ни молитвы, ни сверхусилия медиков, которые делали все, чтобы спасти воина с 80% ожогов тела, не дали результата: на рассвете 19 июля сердце 29-летнего героя остановилось. Его война, начатая еще в далеком 2014-м, подошла к концу.

OBOZREVATEL выражает соболезнования родным и побратимам павшего героя. И предлагает вспомнить, каким был защитник Украины, который отдал обороне Родины собственную молодость, а затем – и жизнь.

Александр Александрович Горбенко родился 7 марта 1992 года в Кривом Роге. Вполне возможно, он бы прожил долгую спокойную жизнь, работая на одном из предприятий этого промышленного города, как живут тысячи криворожан. Растил бы детей, а впоследствии – и внуков.

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Но все изменила война.

Александр Горбенко был активным участником Революции Достоинства. Когда же Россия начала агрессию против Украины – юноша окончательно осознал, что является украинцем и что в его жилах течет казацкая кровь. Он присоединился к Самообороне Кривого Рога, входил в Степную Сотню Ингульской Паланки Войска Запорожского Низового. Вместе с побратимами-казаками создавал блокпосты вокруг города для защиты от возможного вторжения российских войск, участвовал в охране железнодорожного вокзала, патрулировал улицы...

"Я, бывает, думаю, что и моя вина есть в том, что Саша погиб... Я ему отчим. И может, если бы у него был другой отчим – он бы не стал таким активистом... Саша был со мной на Майдане. Везде. Он делал то же, что делал и я. Сын патриотом был. Он любил Украину – и с Майдана за нее стоял... А когда началась война – решил, что должен быть там, на Донбассе. Это было его решение", – вспоминает отчим Александра, ветеран батальона "Кривбасс" Василий Холод.

По словам казака Ингульской Паланки, заместителя председателя Криворожской ассоциации участников боевых действий и участников АТО Олега Забояка, даже на фоне других земляков, которые на волне патриотизма весной 2014-го решили защищать свою землю, Александр выделялся.

"Когда он в 2014-м пришел к нам на военную подготовку Степной Сотни, когда проводились учения и наши инструкторы ребятам рассказывали правила обращения с оружием – мы с Сашей часто общались. В тот период на его странице в Фейсбук все посты были посвящены военной тематике. Он этим интересовался. У него было огромное желание идти защищать наше государство... Знаете, тогда к нам много людей на волне патриотизма приходило. Но такие как Саша – настоящие – были видны сразу. Он выделялся своим патриотизмом, решительностью, лидерскими качествами. Любовь к Украине демонстрировал и в разговорах, и в действиях... На той фотографии, которую распространили после гибели Саши СМИ, он – в "тельняшке". Вообще-то наши инструкторы не позволяли просто так носить береты, "тельняшки", камуфляж – потому что это право надо заслужить. Саше же – разрешили. Он этого заслуживал – своими знаниями, навыками, убеждениями. Он был достоин", – вспоминает Забояк.

В Ингульской Паланке Александр многому научился – и немало чему учил сам. К примеру, на тот момент он занимался тайским боксом, приемам которого учил побратимов. Когда же началась война на Донбассе – особо не раздумывал. Говорил: его место – там, на восточных границах Украины.

"Он ушел добровольцем. Мама ему что-то пыталась доказывать, рассказывать, отговаривать... Но он стоял на своем. Говорил: "Дядя Вася вон старый – и то воюет, а я, молодой, дома отсиживаться буду? Я иду". Поставил мать перед фактом. Я в мае в 40 БТрО "Кривбасс" пошел. Он – в июне, в батальон "Сичеслав" (подчинялся МВД. – Ред.)... Туда, в "Сичеслав", немало наших ребят-казаков ушло тогда", – рассказывает отчим Александра Василий Холод.

Как вспоминают те, кто знал Александра, он рвался в бой, и отслужив год по мобилизации в "Сичеславе" и демобилизовавшись – тут же подписал контракт с ВСУ. Свой выбор Горбенко остановил на 8 полке спецназа. Подтянутый и опытный, с хорошей физической формой и крепкий духом, он вполне подходил под строгие критерии отбора в это подразделение.

"Я через знакомых договаривался, чтобы его взяли в нашу 17-ю танковую, но он вместе с товарищем выбрал 8 полк. Саша хотел воевать всегда впереди. Поэтому и пошел в спецназ, который привлекается к силовым операциям. Он тогда не знал, что уже совсем скоро начнутся "перемирия". Они уже тогда начинались, но длились по несколько суток всего. И при этом нам тогда не запрещали открывать огонь. Если по нам стреляли – мы могли стрелять в ответ", – вспоминает Холод.

В 8 полку спецназа Александр Горбенко отслужил три года. В Хмельницком, где базируется это подразделение, он встретил свою любовь и женился. Там же у молодых супругов родилась дочь. Впоследствии Александр забрал жену и ребенка в родной Кривой Рог.

К сожалению, семейная жизнь у пары не сложилась. Однако о своем ребенке Александр не забывал.

После завершения контракта мужчина попытался вернуться к мирной жизни. Устроился на местный металлургический комбинат "Арселор-Миттал". Однако заболел COVID-19. Болезнь протекала довольно тяжело и дала ряд осложнений.

"Почему-то не поставили ему именно этот диагноз, а начали выставлять защемление шейного нерва, что больная печенка, поджелудочная, что гастрит у него... За год там множество диагнозов было. Саша в результате потратил все сбережения – и безрезультатно. Тогда он обратился к нашей ветеранской организации. Мы собрали все справки – и отправили его сначала в "Ясную Поляну" под Киевом, а затем в лечебное учреждение для ветеранов в Цыблях... Там ему и поставили реальный диагноз, и пролечили... Мы потом попросили его собрать все чеки и подали их в Криворожский горсовет для возмещения средств, которые Саша на лечение потратил. И хотя мэр нам обещал решить этот вопрос в кратчайшие сроки, а также к нардепам мы обращались – получить эти деньги Саша так и не успел", – говорит Забояк.

После года, потраченного на восстановление здоровья, вернуться на работу на "Арселор-Миттал" Александр не смог. Поэтому в конце концов решил снова возвращаться в армию.

"Он говорил: мне здесь тяжело находится. Тянет туда, к ребятам... Поэтому Саша начал общаться с побратимами, чтобы выбрать подразделение. В конце концов, по совету товарища из "Сичеслава" остановил выбор на 10 ОГШБр. Чуть больше двух месяцев назад, в конце мая, он поехал с 10-ой на Донбасс: бригада как раз заходила на ротацию", – рассказывает Забояк.

Служил Александр Горбенко старшим стрелком в 8 ОГШБ 10 ОГШБр, которая во время этой ротации зашла на Горловское направление. Там, неподалеку от оккупированной Горловки, под небольшим поселком с громким названием Нью-Йорк воин и получил ранения, ставшие для него смертельными.

В тот вечер, 15 июля 2021 года, российские оккупационные войска открыли огонь по самому центру этого населенного пункта. Военные говорят: по Нью-Йорку и позициям украинских военных возле поселка тогда прилетело около 25 артиллерийских снарядов и с десяток мин 82 и 122 калибра. Местным жителям повредило дома, выбило окна. Впрочем, к счастью, обошлось без жертв среди гражданских.

Военным же повезло куда меньше. Одна 122-я мина взорвалась рядом с Александром, которому считанных метров не хватило, чтобы спрятаться в укрытие. Однако самыми страшными последствиями взрыва снаряда для Александра стали не минно-взрывные травмы, а ужасающие ожоги: у него обгорело 80% тела. Что стало причиной возгорания и не использовали ли оккупанты кроме запрещенных калибров еще и запрещенные заряды – возможно, покажет расследование: из-за нарушения врагом правил ведения войны, прицельного обстрела населенного пункта, в котором, к тому же, хранились сотни тонн опасных химикатов, украинская прокуратура открыла уголовное производство.

Василий Холод рассказывает: военные медики сработали на отлично. Уже через 2 часа после обстрела Александра с передовой вертолетом доставили в госпиталь в Харькове. Несмотря на сильную боль, мужчина на тот момент оставался в сознании.

"Сашина сестра, дочь моя, ездила туда, разговаривала с медсестрой, которая его транспортировала. Та сказала, что он разговаривал, был в сознании. А потом его ввели в медикаментозную кому, потому что такую боль невозможно было переносить", – говорит отчим воина.

Сестра оставалась рядом с братом 3 суток – именно этот период для людей с такими обширными и тяжелыми ожогами считается критическим. Все это время Александр был в коме. 19 июля дочь в Харькове должны сменить мама и отчим. Однако добраться туда они не успели: на рассвете сердце воина остановилось.

"Сегодня мы навеки прощаемся с Александром Горбенко. Парнем, молодую жизнь которого коварно оборвал российский оккупант у населенного пункта с красивым названием Нью-Йорк. Еще одним ангелом небесным стало больше. Спи спокойно, Саша. Отдыхай, и будь уверен – мы отомстим. И прости нас, что не уберегли", – так о павшем побратиме написали на странице 10 ОГШБр в день его похорон.

Домой – уже навсегда – Александр Горбенко вернулся в ночь с 20 на 21 июля.

Земляки встретили его на подъезде к городу, приклонив колено в знак уважения и скорби.

А 21 июля навсегда 29-летнего Героя похоронили.

Этот день в Кривом Роге был объявлен днем траура.