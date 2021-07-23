Оккупанты обстреляли украинские позиции, ВСУ дали отпор, – штаб ООС

За минувшие сутки, 22 июля, российские оккупанты трижды проводили обстрел украинских позиций на Донбассе. Потерь среди наших воинов нет.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, враг применял минометы 82-го калибр, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Огонь велся у Водяного и Песков.

С начала суток, 23 июля, противник обстрелял позиции ВСУ вблизи опытно из минометов 120-го калибра.

Добавим, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь. О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

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Напомним, что 21 июля в районе проведения ООС зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский военный получил осколочные ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июля вооруженные формирования России на Донбассе накрыли украинских защитников минометным огнем. Было зафиксировано четыре нарушения режима тишины.