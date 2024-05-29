За экс-заместителя руководителя ОП Смирнова внесли залог 10 млн грн: что известно

За бывшего заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова в среду, 29 мая, внесли залог в 10 млн гривен. Его подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн гривен.

Решение было принято Высшим антикоррупционным судом Украины. Информацию подтвердила спикер ВАКС Олеся Чемерис в комментарии изданию "Суспільне".

"Могу подтвердить: за бывшего заместителя руководителя Офиса президента внесли залог в полном размере, определенном постановлением следственного судьи ВАКС", – сказала она.

Согласно постановлению ВАКС о мере пресечения, на Смирнова также были возложены следующие процессуальные обязанности:

– прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

– не отлучаться из города Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;

– сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;

– воздерживаться от общения со свидетелями по делу;

– отдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт или паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.

22 мая в НАБУ заявили, что объявили Смирнову подозрение в незаконном обогащении, у него также был произведен обыск. Там рассказали, что в период с 2020 по 2022 год чиновник обзавелся активами на 17,1 млн гривен, имея сбережений и официального дохода за этот период в размере более 1,3 млн гривен. Разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами чиновника – 15,7 млн гривен.

28 мая ему избрали меру пресечения в размере 10 млн грн залога. Суд постановил, что средства должны быть внесены не позднее чем через пять дней со дня избрания меры пресечения.

Отметим, что Смирнов занимал должность заместителя руководителя ОП с 10 сентября 2019 года по 29 марта 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в суд направили обвинительный акт в отношении экс-заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. В коррупционном преступлении также фигурируют доверенное лицо Роман Китнер, предприниматель Сергей Кривой и двое его подельников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!