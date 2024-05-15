Дело эксзаместителя министра Лозинского направили в суд: в чем обвиняют

Обвинительный акт в отношении экс-заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского направлен в суд. В коррупционном преступлении также фигурируют доверенное лицо Роман Китнер, предприниматель Сергей Кривой и двое его сообщников Николай Лукашик и Александр Крошка.

Пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры 15 мая сообщила в Facebook, что обвинительный акт направил в суд прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ. Официально ведомство имена подозреваемых не называет.

Летом 2022 года Кабмин выделил около 1,41 млрд грн Минразвития на обеспечения теплом населения в зимний период. Предприниматель предложил Лозинскому осуществить закупку (в том числе передвижных котельных установок) по процедуре прямых договоров.

В итоге предприниматель, привлекая к реализации преступной схемы еще двух человек, подготовил предложение для министерства с ценами на 25-30% дороже рыночных. Подозреваемый пытался создать видимость "обоснованной" стоимости, задействовав подконтрольные компании. Последние предлагали подобное оборудование по еще более высокой цене.

Замминистра за взятку в 400 тыс. долларов США согласился на предложение предпринимателя.

Действия Лозинского квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК. Доверенного лица – ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК, предпринимателя и его сообщников – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 369 УК.

Кривого также подозревают в организации схемы по завладению 159,5 млн гривен, выделенных на восстановление критической инфраструктуры Харькова, сообщил журналист Олег Новиков, специализирующийся на освещении деятельности НАБУ.

Как писал OBOZ.UA, Василий Лозинский, который тогда исполнял обязанности министра развития громад и территорий, 21 января 2023 года был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро на взятке. 22 января Кабинет министров Украины уволил его.

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