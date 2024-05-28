ВАКС избрал меру пресечения эксзаместителю руководителя ОП Смирнову: что известно. Фото

Во вторник, 28 мая Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю руководителя Офиса президента Андрею Смирнову, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 миллиона гривен. Ему назначили залог в размере 10 миллионов гривен с определенными обязательствами.

Такое решение вынес следователь судья ВАКС Виктор Маслов, поддержав позицию прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом говорится в сообщении САП.

Залог должен быть внесен в течение пяти дней. Подозреваемый также должен выполнять определенные процессуальные обязанности.

Так, Смирнов, в частности, не может отлучаться из Киева без разрешения, он должен прибывать по каждому требованию, сообщать об изменении места своего проживания и места работы, воздерживаться от общения со свидетелями по делу и сдать на хранение загранпаспорт.

Срок действия обязанностей – до 28 июля.

Напомним, Андрей Смирнов занимал должность заместителя председателя ОП с 10 сентября 2019-го по 29 марта 2024 года.

Смирнову инкриминируют незаконное обогащение. В НАБУ и САП сообщили, что в период с 2020 по 2022 годы подозреваемый обзавелся активами на 17,1 миллиона.

Он приобрел два автомобиля (Mercedes-Benz и Volkswagen), два мотоцикла (Honda и BMW), три паркоместа в Киеве, квартиру в престижном ЖК во Львове и земельный участок в Закарпатье.

При этом у Смирнова были сбережения и официальный доход за этот период в размере более 1,3 миллиона гривен. Таким образом, разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами чиновника составляет 15,7 миллиона гривен.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 мая НАБУ объявило о подозрении в незаконном обогащении бывшему заместителю руководителя Офиса президента Украины Андрею Смирнову. У него также был проведен обыск.