В Киеве задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании своей коллеги. Фото

В Деснянском районе Киева задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании своей коллеги. После совместного употребления алкоголя он совершил сексуальное насилие над 24-летней женщиной.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Как рассказали в полиции, к врачам с сообщения об изнасиловании обратилась женщина, 1998 года рождения. У потерпевшей также обнаружили ушибы локтей. Девушка сообщила, что это произошло в здании по улице Свято-Троицкой.

"Мы выяснили, что 24-летняя уроженка Винницкой области работала с задержанным на одном предприятии. Работники выполняли работу на первом этаже здания, а жили на втором. В ходе совместного отдыха, после рабочего дня, выпивший мужчина начал приставать к коллеге, затащил ее в складское помещение и изнасиловал", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленником оказался ранее не судимый 22-летний уроженец Киевской области. По факту изнасилования возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании девочки. Предварительно было установлено, что злоумышленник несколько лет совершал в отношении своей падчерицы развратные действия.

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