За $10 тыс. в Молдову: в Тернополе разоблачили преступную группировку, которая переправляла мужчин за границу. Фото и видео

В Тернополе стражи порядка задержали 7 участников группы, которые переправляли военнообязанных в Молдову. За такую услугу с уклончан брали по 10 тысяч долларов.

Видео дня

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Отмечается, что таким образом семь жителей Тернополя заработали более трех миллионов гривен.

Участники преступной группы распределяли между собой обязанности – одни из них искали клиентов, другие сопровождали их до границы. А третьи – помогали нарушителям попасть на территорию Молдовы вне пунктов пропуска.

"Бизнес" был столь масштабным, что пограничникам, сотрудникам СБУ и НПУ пришлось устроить 51 обыск для сбора всех доказательств преступной деятельности", – говорится в сообщении.

В ходе обысков правоохранители изъяли наличные средства, черную бухгалтерию, оружие, автомобили и т.д.

Участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Как сообщал OBOZ.UA:

Украинские пограничники задержали в Закарпатье группу мужчин, которые пытались попасть в Венгрию, ночью переплыв Тису на резиновой лодке. Они заплатили переправщикам более 10 тыс. долларов.

Недавно группа мужчин пыталась "прорваться" на автомобиле в Румынию. Пограничникам пришлось преследовать машину нарушителей.

В Черновицкой области задержали правоохранителя, который помогал уклончанам сбежать из Украины. С июля 2024 года он на собственном авто довозил мужчин призывного возраста в одну из сел, граничащую с Румынией, а дальше лично, пешком через лес, переводил через границу.